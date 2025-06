Nick Jonas se convertirá en Paul Stanley para la biopic de KISS

Nick Jonas se prepara para un nuevo desafío. El cantante e integrante de The Jonas Brothers interpretará a Paul Stanley, el icónico vocalista y guitarrista rítmico de la legendaria banda de rock KISS, en la película biográfica de la banda.

El filme, titulado Shout It Out Loud, se centrará en los primeros años de la banda, su formación en Nueva York y su ascenso en la industria musical durante la década de los años 70.

Se espera que la película, que tendrá al estadounidense McG como director, comience su producción a finales de 2025 o principios de 2026, de acuerdo con Deadline.

Para Shout It Out Loud, Nick Jonas tendrá que transformar su imagen de estrella pop en la de un rockero salvaje, adoptando no solo el maquillaje y vestuario característicos de Stanley, sino también su energía escénica y estilo único.

Además, Jonas hará sus propias interpretaciones vocales en la película, por lo que deberá seguir un riguroso entrenamiento para replicar el rango vocal de Paul Stanley, un reto que añade una dimensión extra a su actuación.

La biopic también explorará la historia personal de Stanley y Gene Simmons, mostrando cómo ambos superaron inseguridades y limitaciones para convertirse en íconos culturales.

El filme contará con la participación de los propios fundadores de KISS y otras compañías como Universal Music Group y Pophouse, que poseen los derechos globales de la marca KISS.

Con Nick Jonas en el papel de Stanley, el siguiente gran paso para McG será encontrar al actor ideal para interpretar a Gene Simmons.

