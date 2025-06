Chávez Jr. regresa al ring y su mente está en ser ejemplo para sus hijos

La vida de Julio César Chávez Jr. dio un giro afortunado el 11 de junio del año pasado. Ese día en una corte de Los Ángeles, un juez le retiró cargos por posesión ilegal de armas y básicamente le dio al popular peleador mexicano una nueva oportunidad de rehacer su vida.

Hoy, Julio César Chávez Jr. no solo se encuentra bien, con aparente buena salud mental y muy animado. El hombre de 39 años vuelve a ser una atracción importante en el negocio del boxeo. El hijo de la leyenda se mide este sábado al influencer-peleador Jake Paul en una función en el Honda Center de Anaheim que poco a poco ha ido adquiriendo interés del público.

Ambos peleadores dieron el peso reglamentario de las 200 libras (crucero) para su pleito a 10 rounds. Paul (11-1, 7 KOs) registró 199.4, mientras que Chávez Jr. (54-6-1, 34 KOs) frenó la báscula en 198.4. El evento será transmitido a nivel mundial por DAZN en la modalidad de pago por evento.

Para Julio César, el simple hecho de estar de regreso en el ring para una velada de esta magnitud ya es una gran victoria considerando todos sus problemas personales de años recientes que lo fueron orillando a una peligrosa inestabilidad mental, a mucha oscuridad y a un arresto en enero de 2024.

“Muy contento, orgullo de poder avanzar, ir mejorando día a día y tratar de ser mi mejor versión”, dijo Chávez Jr. en una entrevista reciente con La Opinión. “Como persona tengo una oportunidad así, y después de todo lo que me pasó y todo, muy contento, emocionado y disfrutando el entrenamiento que es lo más duro”.

Durante la primera mitad de la década anterior, Chávez Jr. obtuvo un campeonato mundial y estuvo involucrado en varias peleas titulares que atraparon la atención de los aficionados al boxeo. Su carrera habia sido delicadamente dirigida por su promotor Bob Arum y acarreaba mucho interés popular por la herencia de su legendario padre, J.C. Chávez.

A diferencia de esos buenos años del sinaloense, ahora tiene hijos pequeños que lo pueden ver con los guantes puestos liderando una cartelera importante y en una arena como es el Honda Center.

“Es un ejemplo que les doy a mis hijos, están chicos”, indicó Chávez Jr. a pregunta expresa. “Quiero dar una buena pelea para que me conozcan y por supuesto el ejemplo que les doy a mis hijos, a mi familia al hacer deporte. El mantenerme bien es bien importante. Todo me ha ayudado, me he sentido excelente, continúo con las ganas de querer seguir igual”.

Tras buenos años en el ring, Chávez Jr. tuvo la oportunidad contra Canelo Álvarez en 2017. Su pobre actuación antecedió una debacle deportiva que pareció ponerle fin a su andar en el boxeo. Pero él está de regreso. Crédito: John Locher | AP

“Junior” se midió a Canelo Álvarez en 2017 en un megaevento en el que tuvo una actuación decepcionante. Dos años después se retiró en el quinto round de un candente pleito con Daniel Jacobs por sufrir fractura de nariz. Y en 2020 perdió por decisión técnica ante Mario Cázares. Luego, la derrota por paliza que sufrió en 2021 contra Anderson Silva, de 46 años, pareció ser su final como boxeador profesional.

Entonces vinieron esos años complicados para él fuera del ring, con depresión, visitas a centros de rehabilitación e innumerables videos perturbadores en sus redes sociales. Chávez Carrasco solo tiene una pelea en los pasados tres años y medio, realizada el último julio tras salir avante en la corte de Los Ángeles.

Por todo lo anterior, su retorno al ring este sábado se convierte en una alentadora historia, una remontada importante en su vida y una oportunidad de oro.

“Bien contento, motivado, son puras bendiciones que la gente te manda”, dijo en la charla con La Opinión acerca del incondicional apoyo de sus seguidores; en las buenas y en las malas. “Ahora sí que por eso estoy aquí, entrenando duro, a pesar de que mucha gente dice: ‘No, ya para qué, ya es tarde, ya debe retirarse’. Yo creo que al contrario, el apoyo de la gente, eso me motiva y siento que todavía tengo algo más que dar en el box y por eso le estoy echando ganas, para dárselo a la gente”.

Jake Paul y Julio César Chávez Jr. posan momentos después de la ceremonia del pesaje para su pelea de este sábado en Anaheim. Ambos dieron el peso reglamentario. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

A lo largo de su carrera, Julio César Chávez Jr. ha sido etiquetado por momentos como alguien que en realidad no quería ser boxeador pero que tuvo que hacerlo por el nombre Chávez. Él lo aclara una vez más:

“Es como, me imagino que el hijo de Michael Jordan, los hijos de futbolistas y esto, pues quieren ser futbolistas o quiere ser basquetbolistas. En mi caso, pues yo queria ser boxeador porque pensaba que eso era lo máximo; me gustó, siempre me gustó el box, me dediqué a boxear poque me gustó simplemente y así fue”.

En cuanto a su rival, Chávez Jr. expresa respeto, cree que Jake Paul, de 28 años, está aprendiendo a boxear, pero considera que puede dominarlo por su mayor experiencia como boxeador.

“Ceo que se prepara bien físicamente, le echa ganas a lo que hace, pero simplemente eso”, señaló el mexicano. “Algo importante es que con la experiencia y con el tiempo el ring se conoce más, entonces lo vamos a tratar de llevar a partes donde sabemos que no ha estado”.

Está por verse si este maduro Chávez Jr. puede hacerlo y dar un verdadero batacazo. Pero incluso si no puede, él puede verse como un ganador en Anaheim.

