Eduardo Yáñez confiesa que su hijo, a quien acusó de robo, trabaja como chofer de Uber

El actor mexicano Eduardo Yáñez, quien se caracteriza por su fuerte temperamento, habló durante su presencia en ‘Políticamente Imprudente’, el podcast de Sergio Mayer, sobre el presente de su hijo, a quien en el pasado acusó de haberse aprovechado de él y de haberle robado con el mal manejo que hizo de una de sus propiedades.

En la conversación que tuvo con el también actor y político, Yáñez se sinceró sobre Eduardo, su hijo, quien en la actualidad trabaja como chofer de Uber.

“Él ahora maneja un Uber, tiene ya un hijo y se casó”, compartió el actor sobre su hijo, con quien cortó todo lazo luego de que este abusara de su confianza.

“Me chin… una lana varias veces, se le hizo fácil”, reconoció Yáñez sobre su hijo, a quien ya tiene un tiempo sin ver.

A pesar de que el amor de un padre por su hijo no se puede negar, Eduardo Yáñez sabe que una reconciliación con su retoño es algo complicada.

Reconoció que desde su altercado solo han hablado una vez y esa conversación no quedó tampoco en los mejores términos, por lo que ve factible que haya una reconciliación con su único hijo, quien nació producto de su matrimonio con Norma Adriana García.

Aseguró que en aquel encuentro que tuvieron su hijo solo se le acercó para pedirle dinero, lo que no fue nada de su agrado y prefirió volverlo a alejar de su vida, aunque le dejó abierta las puertas por si desea algún consejo de vida porque dinero ya no le dará.

“Si quieres un consejo, el que necesites, pero si quieres algo material no te voy a dar nada”, le dijo el actor a su hijo y continuó. “”No puedo creer que me haya fallado así, todavía no lo puedo entender; si yo hubiera tenido un padre como yo fui con él, no manches brother”, le dijo a Sergio Mayer.

