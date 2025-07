Pistolero de Nueva York fue jugador de fútbol americano colegial en Los Ángeles

El hombre responsable del tiroteo que ocurrió este lunes en Nueva York, en el que murieron cuatro personas, fue identificado como un destacado deportista colegial del sur de California.

Shane Tamura, de 27 años, señalado como el autor del tiroteo en Manhattan, jugaba al fútbol americano mientras asistía a la escuela Granada Hills Charter High School en el condado de Los Ángeles.

Las personas que conocieron a Tamura en su etapa como jugador colegial se mostraron sorprendidas por lo que aconteció en Nueva York. Afirmaron que nunca vieron señales de ningún problema y que en lo único en que pensaba era en el fútbol.

En un video de archivo, se observa a Tamura celebrando una victoria con el equipo del Granada Hills Charter High School, escuela de la que se graduó en 2016 después de transferirse de Golden Valley High School, en Santa Clarita.

“Definitivamente, teníamos que mantener la disciplina. El entrenador nos repetía una y otra vez que no bajáramos la cabeza, que mantuviéramos la cabeza en alto y entonces obtendríamos un buen resultado”, se escucha decir a Tamura en el video, en su etapa como jugador colegial.

Tras enterarse de que Tamura fue responsable de la balacera que ocurrió en un rascacielos de Manhattan, algunos de sus excompañeros hablaron sobre la etapa en que convivieron con él en el campo de juego.

Uno de sus compañeros que no quiso ser identificado dijo que Tamura era un buen tipo.

“Era un gran compañero, una gran persona en general. No causaba ningún problema, ni en el vestuario ni en el campo. Era un tipo que disfrutaba mucho del deporte, no era problemático en absoluto, así que cuando me enteré de la noticia, me quedé en shock; no podía creerlo”, dijo a la cadena ABC.

También se tienen informes de que uno de los padres de Tamura puede haber sido un miembro retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“El Departamento de Policía de Los Ángeles está al tanto de los rumores en línea y las consultas de los medios que sugieren una posible conexión entre el individuo involucrado en el reciente tiroteo de Nueva York y nuestro departamento“, dijo el LAPD en una declaración

“Nos tomamos estos asuntos muy en serio y estamos investigando activamente la información. Actualmente, estamos trabajando para confirmar los detalles y recopilar los hechos”, agregó LAPD.

Este lunes, en Nueva York, cámaras de vigilancia captaron a Tamura saliendo de un BMW estacionado en doble fila con un rifle M4.

Cuando entró al edificio, Tamura disparó y mató a un agente de la policía de Nueva York y a una mujer que intentaban refugiarse antes de los disparos en el vestíbulo, informaron las autoridades municipales en conferencia de prensa.

Posteriormente, el hombre disparó a un guardia de seguridad que estaba cerca de los ascensores, antes de subir al piso 33, donde disparó a otra persona y de quitarse la vida.

Una de las líneas de investigación sugiere que Tamura intentaba llevar a cabo el ataque en las oficinas de la NFL en Nueva York.

En una conferencia de prensa, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que Tamura tenía antecedentes de salud mental documentados.

Se encontró una nota de tres páginas en la billetera de Tamura, en la que expresaba su enojo por una posible relación entre su enfermedad mental y su experiencia como jugador de fútbol americano en su juventud.

En la nota, Tamura pedía que se estudiara su cerebro por una posible encefalopatía traumática crónica (ETC), enfermedad neurodegenerativa progresiva que se presenta en personas con antecedentes de traumatismo craneoencefálico repetitivo.

Los síntomas incluyen deterioro cognitivo y cambios en el estado de ánimo, la personalidad y el comportamiento, así como trastornos del movimiento. Solo se puede diagnosticar mediante una autopsia.

El escrito hacía referencia al ex jugador de Pittsburgh Steelers, Terry Long, quien se quitó la vida en 2005, caso en el que se hizo mención de las lesiones cerebrales como un factor que contribuyó a su muerte, según un certificado de defunción revisado del forense del condado de Allegheny, en Pennsylvania.

La nota advertía ir en contra de la NFL, en la que Tamura decía que la quería aplastar, además de decir que la Liga de fútbol americano ocultaba los peligros para el cerebro del jugador para maximizar las ganancias.

“No era jugador de la NFL. Tenemos motivos para creer que su objetivo era la agencia de la NFL ubicada en el edificio, y seguiremos investigando con nuestros socios federales para encontrar una razón”, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, a la cadena NBC.

Según las investigaciones, Tamura se trasladó a Nueva York desde Las Vegas y las autoridades encontraron munición adicional, un revólver, una mochila y medicamentos en su vehículo.

Tamura viajó a través de Colorado el 26 de julio, luego por Nebraska e Iowa el 27 de julio, y por Nueva Jersey alrededor de las 4:24 p.m. de este lunes, antes de entrar en la ciudad de Nueva York.

Recientemente, Tamura vivió en Las Vegas, donde el Departamento de Policía de Las Vegas le expidió un permiso para portar armas de fuego ocultas.

Anteriormente, la Junta de Licencias para Investigadores Privados de Nevada le había emitido una tarjeta de trabajo, la cual ya había vencido. Su dirección conocida más reciente está en una zona urbana privada en Las Vegas.

Las causas del tiroteo en Nueva York se mantienen actualmente bajo investigación, según el subdirector del FBI, Dan Bongino.

