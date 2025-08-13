Canelo Álvarez responde al reto de Ilia Topuria

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, respondió al reto de Ilia Topuria y descartó por ahora una posible pelea con el monarca invicto de peso ligero de UFC.

En una entrevista con el diario AS, Canelo Álvarez dejó claro que es él quien elige a sus rivales y que por ahora está totalmente concentrado en su enfrentamiento con Terence Crawford.

“Mis respetos para todos, mis respetos para todos, pero nadie puede ponerme en su lista nada más así. Al final de cuentas yo soy el que los pongo en mi lista y ahora sí que es si yo quiero (darle la oportunidad). Ahorita no“, dijo.

Ilia Topuria quiere incursionar en el boxeo. Crédito: John Locher | AP

“De momento estoy enfocado 100% en Crawford, en la pelea que tengo ahorita porque normalmente todos los medios o toda la prensa siempre que tenga una pelea enfrente hablan de otra pelea o de otro peleador, no se enfocan en lo que tenemos enfrente y al final de cuentas es lo único que hay en este momento”, añadió.

Canelo Álvarez disputará el campeonato indiscutido de las 168 libras contra Terence Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas. Si el mexicano retiene sus títulos podría pelear Hamzah Sheeraz o Chris Eubank Jr. a continuación, ya que esos son los planes de Turki Alalshikh. Así que el deseo de Ilia Topuria podría no cumplirse proto.

Además, a Dana White -presidente de la liga más famosa de MMA- no le gusta que sus peleadores se expongan en boxeo, pero quizás por el atractivo comercial de una posible pelea con el mexicano lo haga cambiar de idea.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es una de las peleas más esperadas del 2025. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Ilia Topuria es una de las principales estrellas de UFC y el mejor libra por libra de la organización. El georgiano de ascendencia española se mantiene invicto en las MMA y ha sido campeón de dos categorías: peso pluma y ligero. Además, ha vencido a grandes nombres como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

