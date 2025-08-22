Adamari López se sincera sobre las razones por las que rechazó a Carlos Ponce

La presentadora boricua Adamari López, de 54 años, estuvo como invitada en ‘Dime la Neta’, el nuevo proyecto de Quique Usales en Lubox.tv, en donde habló de varios aspectos de su vida personal, incluida su fallida relación con Carlos Ponce.

“La Chaparrita de Oro”, como se le conoce de cariño, se sinceró en la emisión sobre el tipo de relación que tuvo en el pasado con el actual esposo de Karina Banda, luego de que este insinuara que ella nunca le hizo caso.

“¿Le dijiste que no a Carlos Ponce?”, la cuestionó abiertamente Quique Usales, a lo que Adamari contestó con ese estilo que tanto la caracteriza.

“No me acuerdo de eso, por mi salud que no me acuerdo. Él siempre me lo dice, pero éramos pequeños, él era un año menor que yo. En ese momento, parece, que me gustaban mayores”, inició diciendo Adamari López.

A continuación detalló que nunca pasó por su cabeza la idea de tener algo con él, pues nunca lo vio como algo más, sino que simplemente como un amigo.

“Nunca lo vi como un prospecto. O sea yo los veía a Doña Esther, que es su mamá; a su papá, que era el fotógrafo de la escuela; como un grupo de amigos, de familia. Lo quiero mucho, pero nunca lo vi como hombre, sino como amigo, como familia”, soltó Adamari sobre el también actor y cantante.

Además de hablar de esa historia de amor que nunca fue, la presentadora aprovechó su presencia en la emisión para sincerarse sobre lo que busca en un hombre tras sus separaciones de Luis Fonsi y Toni Costa, a quien hace horas lo felicitó por su cumpleaños.

“Ahora quiero un hombre seguro de sí mismo, que tenga buen sentido del humor, amoroso, que sea una persona que pueda platicar. No quiero drogas, no quiero involucrarme con nadie que tenga que ver con eso. Quiero un hombre que tenga una estabilidad y que venga a compartir cosas bonitas conmigo”, señaló Ada sobre su hombre ideal.

