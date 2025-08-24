Timothy Bradley dice que Crawford debe imitar a Bivol para vencer a Canelo

Timothy Bradley cree que Terence Crawford debe imitar la estrategia que utilizó Dmitry Bivol para vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

En su canal de Youtube, Bradley explicó que Crawford debe utilizar su movimiento y volumen de golpeo para anular por completo a Canelo Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano.

“Esta no será una pelea en la que Crawford vaya a correr toda la noche porque así no va a ganar. Hay momentos en los que Crawford tendrá que pelear con este hombre. Apóyalo y ponlo a la defensiva. Tendrá que hacerlo con combinaciones, similar a lo que Bivol pudo hacer. Tendrás que hacerlo”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Crawford va a ganar la pelea desde el final, como en todas sus peleas. Va a dar un paso al frente, va a morder, y va a tener que hacerlo. Canelo va a presionarlo. Crawford va a tener que lanzar y soltar las manos como nunca antes”, agregó.

En mayo de 2022 Dmitry Bivol venció por decisión unánime a Canelo Álvarez, quien buscaba otro título en 175 libras. El ruso utilizó su inteligencia, jab, movimiento y su volumen de golpeo para mantener a raya al mexicano.

Según con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Canelo Álvarez aseguró que su pelea con Crawford será grande. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

