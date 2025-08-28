Sergio Mayer asegura que Mar Contreras busca victimizarse en “LCDLFM”

La quinta gala de nominación de “La Casa de los Famosos México” trajo consigo una ola de sorpresas que dejaron al público con la boca abierta. Algunas de ellas fueron: la placa de ocho nominados y el regreso de Sergio Mayer como panelista del reality en el que participó en 2023, pues durante la velada, el actor compartió su opinión sobre el juego de cada uno de los habitantes.

Sin embargo, hubo un análisis que no tardó en viralizarse en redes sociales: el de Mar Contreras, integrante de la habitación ‘Noche’. Y es que, de acuerdo con el famoso, la actriz ha construido un personaje que busca verse vulnerable y escudándose en ser la única mujer de su habitación para ganarse la empatía del público.

“Mar está jugando un personaje de víctima muy bien, lo ha hecho primero de: ‘Estoy sola, soy la única mujer’. Lo de la mariposa“, dijo haciendo referencia al altercado que Mar protagonizó junto a su compañera Dálilah Ponalco.

Sergio Mayer sustentó sus declaraciones explicando que los habitantes se exponen al intercambiar información personal con sus compañeros. ¿La razón? Estos detalles pueden ser utilizados en cualquier punto de la competencia tanto a su favor, como en contra. Tal y como sucedió recientemente en la dinámica de imitaciones.

Bajo esta tesitura, el histrión que formó parte del ‘Team Infierno’ finalizó diciendo que la imitación de Dalílah no tuvo la intención de lastimar a Mar, especialmente por el contexto en el que se dio.

“Si tu en la casa das información y cada vez que ves una mariposa dices: ‘Mis papás’, y me toca a mí representarte y veo una mariposa justo en el momento que te estoy representando -se la pusieron en charola de plata- no lo hizo de manera despectiva, ni burlona“, explicó.

“Yo creo que Mar lo está exponenciando más para victimizarse porque no creo que sea para tanto. No se burló“, sentenció.

