Tirador en Minneapolis “estaba lleno de odio” e idolatraba a autores de otras masacres, policía

Minneapolis vivió una jornada de luto después del ataque de una persona que disparó ayer a través de las ventanas de una iglesia contra estudiantes que rezaban, lo que dejó como resultado dos niños muertos.

Conforme pasan las horas, detalles del ataque han salido a la luz pública, entre ellos, se dio a conocer que Robin Westman, el joven de 23 años, autor del tiroteo, atacó a la escuela católica de La Anunciación en Minneapolis porque “estaba lleno de odio”, aseguró este jueves el fiscal general interino de Minnesota, Joseph Thompson.

“No voy a dignificar las palabras del atacante repitiéndolas; son horribles y viles. Pero, en resumen, el atacante quería ver sufrir a los niños“, indicó el fiscal Thompson.

De acuerdo con el fiscal, la investigación y análisis del manifiesto publicado por Westman horas antes del ataque revelan “sus planes, su estado mental, y el odio de diferentes grupos. Aunque el atacante parecía odiarnos a todos, hay un grupo al que idolatraba: otros atacantes escolares y asesinos seriales”.

El fiscal hizo alusión directa a la “adoración” de Adam Lanza, autor de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde asesinó a 26 personas, incluidos 20 niños, el 14 de diciembre de 2012. Tenía 20 años y se suicidó tras el ataque.

El acusado habría escrito “Lanza” en uno de los cargadores del rifle de asalto utilizado durante el tiroteo, según los vídeos compartidos antes del ataque.

En tanto, el FBI aseguró que Westman no estaba en una lista de vigilancia ni tenía ningún tipo de antecedente criminal antes del ataque ocurrió en el sur de Minneapolis esta semana.

Por su parte, el jefe de la policía Brian O’hara agregó que hasta el momento se desconoce si el tirador estaba recibiendo algún tratamiento para su salud mental.

El crimen que dejó dos menores de 8 y 10 años fallecidos, así como otros 17 heridos, entre ellos un niño en estado crítico, está siendo investigado por el FBI como un “crimen de odio” contra personas católicas y un caso de terrorismo doméstico, según confirmó esta tarde la Casa Blanca.

