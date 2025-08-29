Kailey, hija de William Levy, enternece con su felicitación de cumpleaños para su papá

El viernes 29 de agosto de 2025 William Levy celebró su llegada a los 45 años y lo hizo rodeado del amor de los suyos, tal y como quedó evidenciado con la emotiva felicitación de cumpleaños que le dedicó Kailey, su hija menor

Por medio de una publicación, que hizo en su cuenta de Instagram, la también hija de Elizabeth Gutiérrez le dijo al actor lo importante que él era para ella, a pesar de las supuestas diferencias que habrían tenido tras la mediática separación de sus papás.

“Happy birthday papi!! Te amo con todo, Gracias por ser el mejor hombre y papá del mundo❤️ Gracias por todo lo que has hecho, enseñado, dado, mostrado y por todo el amor que nos has dado a mí y a mi hermano”, se lee al inicio de su mensaje.

A continuación le hizo saber al también modelo que hoy ella es lo que es, gracias a él, por lo que espera que la vida les permita pasar mucho más tiempo juntos.

“No estaría donde estoy hoy sin ti. Espero compartir muchas más risas y recuerdos contigo… ¡Los 45 nunca se han visto mejor! Te amo hasta los cocos azules, papi❤️”, escribió la menor con una mezcla de español e inglés.

Kailey acompañó su mensaje de unas fotografías que la muestran en diversas etapas de su vida, con las que dejó demostrado lo cercana que es a su talentoso papá.

La menor incluyó en su felicitación dos fotografías de ella de niña en compañía de su papá, así como una más reciente en la que se le ve junto a su papá y a Christopher, su hermano mayor.

Las palabras de Kailey tocaron el corazón de varios, incluido el de su papá, quien en la zona de comentarios le agradeció por ser como es con ella.

“😍❤️❤️❤️❤️ mi niña hermosa!!! Gracias a Ti por elegirme como tu papi. Eres mi princesa. Por siempre. Te amo mi amor. 💙 😉 amo”, le escribió el actor, quien desde su separación de Elizabeth ha sido relacionado con otras mujeres, pero, hasta el momento, todos han sido rumores.

“Yo estoy enamorado de mis hijos en este momento y siempre lo he estado. De alguien más, de una pareja, todavía no”, contó en una reciente plática que tuvo con Michelle Galván.

