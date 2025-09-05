Tommy Torres revela que lleva un año separado de Karla Monroig: “Lo mejor está por venir”

El músico Tommy Torres, quien fuera pareja de Karla Monroig, recurrió a sus redes sociales para romper el silencio y contar su verdad sobre su separación, luego de que la boricua hablara al respecto durante su presencia en ‘Hoy Día’, el morning show de Telemundo.

Aunque él no es muy dado a compartir lo que sucede en su vida privada, en esta ocasión decidió hacer una excepción por todos los rumores y especulaciones que surgieron tras el testimonio de la madre de su hija.

“Con el propósito de proteger mi paz interior y la de los seres que quiero, siempre he tratado de mantener mi vida privada… privada (…) Sin embargo, la naturaleza mediática de esta carrera y la compulsividad que tienen algunos de crear historias falsas me llevan hoy a abrirles algo personal”, se lee al inicio de su comunicado.

A continuación detalló que él y Karla Monroig llevan un año separados y que continúan en los trámites de divorcio, con lo que confirmó las teorías de que llevan ya un buen tiempo sin estar juntos.

“Karla y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación de matrimonio. La separación ocurrió hace un año y desde entonces llevamos tramitando el proceso de divorcio”, detalló.

En otro fragmento de su texto reconoció que ambos han hecho hasta lo imposible para que este proceso que están viviendo sea lo más pacífico posible por el bien de ellos, de su hija y del amor que algún día se tuvieron.

“Durante todo este tiempo, nuestra prioridad ha sido siempre el bienestar de nuestra hija y también el nuestro. De más está decir que las separaciones nunca son fáciles, aun cuando se hacen desde la conciencia y la comprensión. Confío en que lo mejor está por venir y en que la vida, con el tiempo, acomoda todo en su lugar”, concluyó.

Su comunicado no solo surgió después de las declaraciones de su ex, sino también sobre las teorías que se han manejado, incluso se dejó entrever que sus problemas los habría detonado una foto de otra mujer que él compartió en sus redes sociales, sin embargo, ninguno de los protagonistas ha hablado de este tema.

¿Qué dijo ella sobre su separación?

Karla habló del tema luego de que en la dinámica “Los Dados de la Vida” le saliera que tenía que compartir con la audiencia un momento crítico que haya vivido con su pareja, siendo ahí que se soltó.



“El momento crítico en pareja es el que estoy viviendo en este momento, estamos en proceso de divorcio, después de 20 años juntos, casi 17 de casados. Llega un momento que si ya no funciona, cada uno tiene el derecho de buscar su felicidad, entonces, lo más sabio, es poder tomar caminos diferentes. Enseñarle a nuestra hija que lo más importante no son las apariencias, es vivir el verdadero amor, entonces creo que sí sería el momento más crítico”, se sinceró la presentadora.

