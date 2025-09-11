Guillermo Ochoa sigue en Europa con el objetivo puesto en el Mundial

Después de una larga espera, Guillermo Ochoa ya tiene un club en mente para continuar su carrera profesional. El guardameta de 40 años podrá jugar en la Asociación Atlética Limassol, en caso de superar los exámenes médicos. Ochoa se mantendrá en Europa para pelear por un puesto al Mundial de 2026.

“La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, el cual será activado con la condición de que el jugador pase con éxito los exámenes médicos necesarios“, escribió el club de Chipre en sus redes sociales.

Desde la Asociación Atlética Limassol reconocen la trayectoria de Guillermo Ochoa. El veterano arquero de la selección mexicana llega al club después de haber quedado libre en verano tras su paso por el AVS Futebol.

En enero de 2023, “Memo” tomó la decisión de abandonar al Club América y la Liga MX en busca de un nivel más competitivo con la vista puesta en el Mundial de 2026. Esta podría ser la sexta Copa del Mundo a la que asiste el guardameta azteca. Luego de su paso por Italia y Portugal, Chipre será el nuevo destino de Guillermo Ochoa.

“Guillermo Ochoa, uno de los porteros más reconocibles y aclamados de la era moderna, ha escrito su propia historia única en el fútbol mundial. Con una temporada en las mejores ligas europeas y más de dos décadas de carrera al más alto nivel, ha jugado cinco Copas Mundiales de la FIFA con la selección mexicana, donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones, ganándose el respeto y reconocimiento por su calidad y su estabilidad bajo los rayos”, agrega el comunicado del club.

El último partido oficial que disputó Guillermo Ochoa se remonta al 17 de mayo de 2025. En aquella fecha, por la primera división del fútbol portugués, “Memo” recibió tres goles del Moreirense en la derrota 0-3.

“Se espera que la experiencia, la personalidad y las habilidades de liderazgo de Ochoa mejoren enormemente la lista de nuestro equipo, proporcionando calidad y certeza bajo las barras, pero también inspiración a nuestros futbolistas más jóvenes”, concluyó el comunicado.

Guillermo Ochoa en Chipre

La Asociación Atlética Limassol es un club que milita en la primera división del fútbol de Chipre. El nuevo club de Guillermo Ochoa ya jugó un par de partidos en esta nueva temporada. En la primera jornada derrotaron 2-0 al Olympiakos Nicosia FC; en el segundo duelo fueron derrotados 2-0 por el AEK Larnaca.

Este modesto club tiene un valor general que no supera los $10 millones de dólares. El futbolista mejor valorado de toda la plantilla es el mediocampista Ivan Milosavljevic. El serbio de 25 años tiene un valor de mercado de $939,000 dólares, aproximadamente.

