CPSC anuncia el retiro de los mini refrigeradores Paris Hilton Beauty debido a riesgo de incendio

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor los refrigeradores tienen fallas en el interruptor eléctrico que puede provocar quemaduras

Los consumidores podrán comunicarse con el fabricante para el retiro del producto.  Credit: Shutterstock

Avatar for Arlenys Tabare

By  Arlenys Tabare

De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) se retirarán del mercado 110,000 refrigeradores de la marca Paris Hilton Mini Beauty por riesgo de posible incendio.

Según la entidad, hasta la fecha se han reportado 27 sobrecalentamientos e incendios de este producto, aunque no se conoce sobre ningún cliente herido, el fabricante indicó que debido a una falla el producto puede tener un cortocircuito en el interruptor eléctrico que puede provocar quemaduras.

El producto retirado del mercado tiene la marca del fabricante “Paris Hilton” en la esquina inferior derecha de la puerta y en la esquina superior central, viene en la presentación de 4 litros y 10 litros en varios colores:

Rosa de 10 litros

  • Número de modelo: PH11887
  • El número de serie: 2024

Blanco de 10 litros

  • Número de modelo: PH11887-1
  • El número de serie: 2024

Agua de 4 litros

  • Número de modelo: PZB02-E001
  • El número de serie: 202206 – 202406

4 litros rosa fuerte

  • Número de modelo: PH12540
  • El número de serie: 2024

Rosa de 4 litros

  • Número de modelo: PZP01-E001
  • El número de serie: 202206 – 20240704020

Blanco de 4 litros

  • Número de modelo: PZW01-E001

Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. este producto se vendió en tiendas minoristas como: Walmart y Amazon entre noviembre del 2022 y julio de este año con precios que van desde los $30 a $60 dólares.

El fabricante recomienda a los consumidores que tengan el producto retirado del mercado dejar de usarlo inmediatamente, desenchufarlo y registrarse para el retiro en el sitio web de Epoca: epoca.com/minifridgerecall/.

