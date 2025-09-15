Canelo Álvarez afirma que Crawford es mejor que Mayweather

Saúl ‘Canelo’ Álvarez afirmó que Terence Crawford es mejor que Floyd Mayweather Jr. luego de perder su campeonato indiscutido de peso supermediano contra ‘Bud’ el pasado fin de seman en Las Vegas.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Canelo Álvarez -quien enfrentó a ambos peleadores estadounideses y no pudo vencerlos- no dudó al elegir a Crawford cuando se pidió compararlos.

“No, creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather. Es un gran peleador. Sabe cómo moverse y todo”, declaró el mexicano.

Terence Crawford y Floyd Mayweather Jr. tienen un eslito de pelea parecido que a Canelo Álvarez le resultó difícil de descifrar. En el 2013, el mexicano con apenas 23 años subió al ring para enfrentar al veterano ‘Money’ en peso superwelter y perdió por decisión mayoritaria.

El estadounidense conectó la mayor cantidad de golpes y dominó con facilidad al mexicano. La defensa y precisión del jab de Mayweather Jr. fue la clave de su victoria. Doce años más tarde, un experimentado Canelo Álvarez peleó contra Crawford y tampoco pudo derrotarlo.

En la superpelea, Bud fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con su jab en gran parte del duelo.

Al final los jueces le otorgaron la victoria a Bud por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Terence Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta (el único peleador que lo ha logrado).

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Credit: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 35 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histório combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

