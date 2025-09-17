Reserva Federal anunció recorte de 0,25 puntos porcentuales a las tasas de interés

En la reunión de este miércoles 17 de septiembre del 2025, la Reserva Federal (FED) encabezada por su presidente Jerome Powell anunció cambios a las tasas de interés, las cuales se mantendrán en el rango de los 4% a 4.25%, luego de varias solicitudes por parte del presidente Donald Trump de comenzar con los recortes este año.

El comunicado de la FED se da días después de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicara su informe sobre la tasa inflacionaria la cual se ubica en los 2.9% indicando una subida desde los 2.7% registrados el mes anterior, mientras que el PIB creció a una tasa anualizada del 3.3% de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.

La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el grupo de 12 miembros encargado de fijar las tasas se ejerce en un contexto económico, social y político con mucha tensión principalmente por una contracción en el mercado laboral y el aumento de la inflación provocado según los economistas por los nuevos gravámenes a las importaciones.

Esto ha generado incertidumbre entre la población sobre el futuro económico quienes desde hace varios meses se sienten presionados y desanimados ante los mayores costos en servicios, alimentos, vivienda, entre otros sumado a las tensiones políticas entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta septiembre 2025:

16 de marzo del 2022, el primer aumento fue de 0.25%

4 de mayo de 0.5% quedando la tasa de interés en 0.75%.

15 de junio se elevó a 0.75% ubicándose en 1.50%.

27 de julio se anunció un alza de 0.75% llegando al rango de los 2.25%,

21 de septiembre la tasa de interés llegó al 3% luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75%.

2 de noviembre se elevó a 0.75% quedando los tipos de interés en 3.75%.

14 de diciembre, la Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5% quedando en 4.25%.

1 de febrero del 2023 las tasas vuelven a subir un 0.25% ubicándose en el rango de los 4.75%

22 de marzo un incremento del 0.25% ubicándose de esta manera en el rango de los 4.75% al 5%.

3 de mayo hubo un aumento del 0.25% ubicando los tipos de interés en 5.25%

26 de julio la tasa de interés subió 0.25% ubicándose en 5.50%, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero del, quinta pausa de los tipos de interés.

20 de marzo del, sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo del, séptima pausa de los tipos de interés.

12 de junio, octava pausa de los tipos de interés.

31 de julio, novena pausa de los tipos de interés.

18 de septiembre, recorte de 0.5%.

7 de noviembre recorte del 0.25%.

18 de diciembre, recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de enero 2025, mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4,25% y 4,50%.

19 de marzo 2025 pau

sa de los tipos de interés.

10 de mayo 2025 pausa a las tasas de interés.

18 de junio 2025 se mantiene sin cambios.

30 de julio 2025 se mantiene sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre 2025 recorte de las tasas de interés del 0.25%

