Policía retiene a Terence Crawford a punta de pistola tras homenaje en Omaha

Terence Crawford vivió un tenso momento el domingo en la madrugada cuando fue retenido a punta de pistola en un control de tráfico por la policía de Omaha por supuesta “conducción temeraria”, luego de ser homenajeado con un desfile en su ciudad natal tras su triunfo sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Omaha, Crawford iba conduciendo el vehículo y al observar que en el suelo del asiento del copiloto había un arma de fuego, el agente lo apuntó y le pidió al campeón que saliera.

“Poco antes de la 1:30 a. m., agentes que trabajaban en el centro de la ciudad observaron un vehículo circulando imprudentemente cerca de North 12th y Capitol Avenue. Se realizó una parada de tráfico en Cass Street. Mientras hablaba con el conductor, un agente observó un arma de fuego en el suelo del vehículo. Por seguridad, se ordenó a los cuatro ocupantes que salieran del vehículo a punta de pistola”, informó la policía.

Bud fue esposado y posteriormente liberado tras confirmarse que el arma pertenecía a un miembro de su equipo de seguridad y que todos los ocupantes del vehículo estaban legalmente autorizados a portar armas. El campeón fue multado por conducción temeraria.

John Ewing, alcalde de Omaha, se comunicó personalmente con Terence Crawford y anunció que el Jefe de Policía iniciaría una investigación interna sobre el incidente debido a la seriedad de lo ocurrido, ya que algunos sugieren que podría haber sido un caso de perfil racial.

“Mi corazón se hundió, para ser honesto. Pensé que habíamos tenido uno de los mejores días que esta ciudad ha tenido en mi vida… Me rompió el corazón que algo que era tan bueno tuviera un problema que potencialmente preocupara a la gente sobre las relaciones entre la policía y la comunidad”, dijo Ewing a First Alert 6.

“Tendremos una investigación completa y seremos totalmente transparentes. Queremos que la gente esté siempre segura y quiero que nuestros agentes estén siempre seguros”, añadió el alcalde.

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo como el único pugilista en lograrlo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

