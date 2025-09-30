Vergil Ortiz cree que Canelo debería retirarse pronto

Vergil Ortiz Jr. cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez, excampeón indiscutible de peso supermediano, debería retirarse pronto porque piensa que el mexicano ya logró lo suficiente en su carrera.

En una entrevista FightHub TV, Ortiz Jr. le recomendó a Canelo Álvarez no tomar la revancha con Crawford porque volvería a perder y opinó que lo ideal es hacer dos peleas más y colgar los guantes.

“No estaba sorprendido (por el resultado), creo que simplemente esperaba un poco más de Canelo. Pero pienso que Crawford hizo todo lo que debía hacer. No creo que deba pelear de nuevo con Crawford, creo que debería tomar dos peleas más, ganar y ya está, creo que ya hizo suficiente. Creo que una revancha con Crawford sería el mismo resultado, el mismo resultado”, dijo.

Muchos expertos en el deporte creen que Canelo Álvarez debería retirarse. Crédito: David Becker | AP

Por ahora no se sabe quién será el próximo oponente de Canelo Álvarez, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Según reportó el periodista Mike Coppinger a The Ring, el tapatío se someterá a una cirugía de codo y su regreso al cuadrilátero -que sería en febrero- se tendrá que posponer.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Ronnie Shields cree que Canelo Álvarez ya no debería pelear: “Se acabó”

· Eddie Hearn: No creo que Canelo Álvarez quiera una revancha con Terence Crawford

· Entrenador de Terence Crawford no cree que Canelo Álvarez quiera una revancha