Lennox Lewis aconseja a Oleksandr Usyk retirarse en la cima

Lennox Lewis, excampeón de peso pesado, aconsejó a Oleksandr Usyk retirarse en la cima de su carrera como él lo hizo porque cree que ya ha vencido a todos los grandes que tenía por delante.

En declaraciones a Sky Sports, Lewis comentó que Usyk -de 38 años- se puede retirar cuando le plazca, pero señaló que el tiempo puede pasarle factura en cualquier momento.

“Cuando alguien se retira, es su responsabilidad. Tiene que sentir ese impulso de querer retirarse; pero puede enseñarles a muchos boxeadores jóvenes muchas cosas: dedicación, trabajo duro, sacrificio, porque él ha pasado por eso. Así que le diría que se retire cuando le plazca, pero que se retire en la cima”, dijo.

Oleksandr Usyk es el campeón indiscutido de peso pesado. Crédito: Francisco Seco | AP

“Como yo lo hice. Creo que le habría ido muy bien (en mi época) porque está haciendo algo que hizo Evander Holyfield (subir de peso crucero a campeón de peso pesado también). En esta época, ha vencido a todos los grandes y a todos los que estaban por delante de él. Así que ha hecho un gran trabajo”, agregó.

Oleksandr Usyk dominó la división de peso crucero al ganar y unificar los cuatro títulos principales en 2018. Al subir a peso pesado, el ucraniano continuó su racha al destronar a Anthony Joshua y luego, tras múltiples victorias de alto perfil, se consolidó como campeón indiscutido de peso pesado por segunda vez al vencer en dos ocasiones a Tyson Fury.

En su última pelea, Usyk dominó a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Joseph Parker es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk por la OMB. Crédito: Frank Augstein | AP

Por esta razón, el equipo del ucraniano cree que se ha ganado el derecho de elegir su futuro y a tomarse el tiempo necesario para tomar esa decisión. Recordemos que la Organización Mundial de Boxeo (OMB) le otorgó una prórroga médica de 90 días a Usyk para tratar las lesiones y retrasar su pelea obligatoria con Joseph Parker.

Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· OMB exige informe médico de la lesión de Oleksandr Usyk tras video bailando

· Equipo de Oleksandr Usyk explica solicitud de extensión a la OMB

· Oleksandr Usyk pide extensión a la OMB para pelear con Parker por lesión