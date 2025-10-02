Toni Costa confronta a sus haters tras compartir nueva foto junto a Mimi Ortiz, su novia

El bailarín español Toni Costa, quien en la actualidad mantiene una relación sentimental con la costarricense Mimi Ortiz, dio la cara por su relación tras una reciente fotogalería compartida en sus redes sociales.

El instructor de Zumba, quien optó por ya no publicar nada relacionado a su noviazgo en las redes sociales, volvió a enfrentar a los haters en esa publicación hecha por un fotógrafo y que él posteriormente compartió en su perfil.

“La otra pareja Wow ❤️, @toni y @mimiortizofficial sin duda están bajo la lupa del televidente y medios de comunicación. Para unos bien para otros mal pero al final a los que les importa es a ellos que de mi punto de vista hacen una bella pareja y les deseamos lo mejor. Ya en Diciembre cumplen un año, excelente!!”, se lee en el texto con el que el fotógrafo Randall Rodríguez acompañó la galería que publicó en Instagram.

El mensaje de Randall obtuvo respuesta por parte de Toni, quien confirmó lo dicho por el profesional de la lente.

“Así es, ni más ni menos. Gracias siempre por tus lindas fotos! Este domingo más! 🙌💜 @mimiortizofficial”, respondió Toni ante el mensaje que le dedicó el fotógrafo.

En ese comentario no fue el único en el que el ex de Adamari López se hizo presente, pues también tuvo palabras para aquellos que se metieron directamente con él y con su relación.

“Toni desde que se separo de Adamari ha cambiado de mujer cada rato, gran ejemplo que le está dando a su hija”, le dijeron a Toni, a lo que él respondió de forma contundente: “A cada rato, OK a ver empiece a enumerar como para que su comentario tenga sentido más que nada…..”, respondió Toni.

También tuvo palabras para aquellos que insisten en poner en duda su sexualidad, al insinuar que no le gustan las mujeres.

“Él es gay. Por eso lo dejó Adamari, estas novias es para disimular Es decir nunca se casará con una mujer”. le dijeron y él no se quedó de brazos cruzados. “Cuanto más me dicen eso más me amo y más me ama Dios, y ahí está demostrado de que el diablo se manifiesta en cada comentario irrespetuoso viniendo de personas que no se aman ni un poquito. Dios me los bendiga!”.

Al igual tuvo para aquellos que dicen que no le gustan las relaciones con el fin de formalizar, sino que simplemente las ve para pasar el tiempo.

“Yoni no se va ni a casar ni juntar nunca. Parece q le gustan las relaciones a larga distancia para no tener compromisos. Si no miren a Evelyn que la dejo y se consiguió esta 😂”, le comentaron y él no se quedó de brazos cruzados. “Me puedes decir los números de la lotería de este sábado por favor, necesito alguien como usted que habla de lo que no se sabe ❤️”.

