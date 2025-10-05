Robert García: Lesión de Canelo podría ser una excusa para vender revancha con Crawford

El entrenador Robert García cree que la lesión en el codo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría ser una excusa para vender una posible revancha con Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones al canal ProBox TV, García explicó que Canelo Álvarez podría alegar que no estaba al 100% y por eso no pudo contrarrestar a Crawford para que los fanáticos quieran ver un segundo duelo entre ambos.

“Pienso que cuando un peleador tiene alguna molestia aun así pelean porque no cancelan peleas por cualquier cosita, tiene que ser algo muy grave para poder cancelar una pelea. Yo pienso que ahora se está hablando mucho de esta lesión (de Canelo) porque quizá ya han empezado las pláticas con Turki, con los equipos de Crawford, de Canelo, para posteriormente una revancha”, dijo.

BoMac McIntyre y Terence Crawford celebran la victoria ante Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

“Yo pienso que puede ser ese el plan para tener alguna excusa, porque si no hay ninguna excusa todos vamos a pensar lo mismo, Crawford va a volver a hacer lo mismo, va a volver a bailar con él, a cachetearlo, hacer lo que hizo. Todos vamos a pensar lo mismo. ‘Yo estaba lastimado, tuve que hacerme una operación en mi codo porque no podía tirar el jab’, son las palabras que diría Canelo. Todo mundo va a pensar que ahora sí llegará al 100%, que tiene oportunidad de ganar y va a llamar la atención la revancha”, agregó.

De acuerdo con la revista The Ring, la cirugía en el codo izquierdo del mexicano se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en Orange, California. Esto retrasará su regreso al ring que se tenía previsto para el mes de febrero.

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Por ahora no se sabe quién será el próximo oponente de Canelo Álvarez, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn: No creo que Canelo Álvarez quiera una revancha con Terence Crawford

· Equipo de Canelo explica lesión y confirma que estará fuera de 4 a 6 semanas

· Canelo Álvarez expresa su impotencia tras no poder descifrar a Terence Crawford