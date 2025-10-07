Condado de Los Ángeles suspende alza a las tarifas de licencias nupciales

El condado de Los Ángeles suspendió el incremento de las tarifas para las licencias de matrimonio ante la protesta de propietarios de negocios de la industria de bodas que se unieron para protestar contra el plan aprobado el mes pasado por la Junta de Supervisores.

De acuerdo con la moción autorizada por los supervisores, las licencias nupciales públicas tendrían un aumento del 93%, lo que elevaría el costo de $91 a $176 dólares, mientras que las licencias matrimoniales confidenciales tendrían un alza de $85 a $220 dólares.

Las nuevas tarifas para las licencias matrimoniales estaban programadas para entrar en vigor el 17 de octubre, un mes después de la fecha en que fueron autorizadas.

“Es entendible $85 dólares, pero $220 dólares pueden sacarnos del negocio“, dijo a la cadena Telemundo Dalia Cuevas, responsable de Tina’s Wedding Chapel, en Van Nuys.

La campaña la inició el propietario de Cute Little Wedding Chapel, Alan Katz, iniciativa a la que se unieron otros dueños de negocios de bodas para protestar por los planes del condado para aumentar los costos de las tarifas.

“Tuvimos que levantarnos y realmente hacer escuchar nuestras voces“, expresó Katz, dueño de la capilla de bodas localizada en Long Beach.

Después de escuchar la postura de los propietarios de capillas, la Oficina del Registro del Condado de Los Ángeles anunció que se suspendió el aumento para una revisión adicional.

“A veces sentimos que somos demasiado pequeños y que el gobierno no nos va a prestar atención. Pero el hecho de que lo hicieron y de que estemos expresando nuestras preocupaciones marcó una diferencia. Es realmente hermoso”, agregó Dalia Cuevas.

Según la Oficina del Registro, las tarifas de las licencias de matrimonio en el condado de Los Ángeles no se han actualizado en más de 10 años, cuando el estado de California impuso un aumento de $1 dólar.

Antes, el condado de Los Ángeles había mantenido sus costos de los servicios nupciales desde 2009.

Previo a que se autorizara el aumento, la Oficina de Registro del Condado de Los Ángeles llevó a cabo un estudio sobre las tarifas de matrimonio en los condados de Ventura, San Diego, San Bernardino, Orange, Riverside, Contra Costa y San Francisco.

De acuerdo con la investigación, el costo promedio de las licencias nupciales en esos condados es de $100 dólares para matrimonios públicos y de $107 dólares para licencias de matrimonio confidencial.

Actualmente, la tarifa de licencia nupcial más alta en esos condados es en San Diego, donde el costo de un matrimonio estándar es de $129 dólares, mientras que para un matrimonio confidencial es de $144 dólares.

No está clara una fecha para que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles reconsidere el alza de las tarifas para las licencias matrimoniales.

