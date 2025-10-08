Alerta sanitaria: HelloFresh retira productos con espinacas contaminadas

Esta semana, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos advirtió a los suscriptores de los kits de comida HelloFresh sobre el retiro de algunos productos debido a una contaminación.

La alerta fue emitida por el Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS) del USDA quien indicó a los consumidores desechar las espinacas que provienen en los kits debido a una contaminación con Listeria monocytogenes.

Aunque hasta los momentos, no se han reportado casos de personas enfermas con listeriosis por el consumo de este alimento. El fabricante FreshRealm afirmó que tras una prueba las espinacas dieron positivo a la contaminación.

La entidad sanitaria detalló que la contaminación con listeria solo se observó en las comidas preparadas de HelloFresh y no en los otros productos que contiene la caja de alimentos.

El producto retirado del mercado se distribuyó entre el 6 de septiembre y el 9 de octubre de 2025 en la presentación:

Pasta con queso, cerdo desmenuzado y pimienta: envases de 10.1 oz con número de establecimiento “Est. 47718” y código de lote 49107 o número de establecimiento “Est. 2937” y código de lote 48840.

Pimientos sin relleno con pavo molido: envases de 10 oz con número de establecimiento “P-47718” y códigos de lote 50069, 50073 o 50698.

“Nos hemos puesto en contacto directamente con los clientes que pudieron haber recibido estas comidas y les hemos recomendado que desechen inmediatamente cualquier producto afectado. Nos tomamos este asunto muy en serio. Si tienen alguna pregunta o inquietud, pueden contactar con nuestro Equipo de Atención al Cliente”, dijo en un comunicado HelloFresh.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indicaron que la contaminación por listeria puede ser mortal para niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades subyacentes causándoles fiebre, diarrea, convulsiones, entre otros.

Los consumidores que deseen saber más sobre el retiro de este alimento pueden contactar a FreshRealm al 1-888-244-1562 o customerservice@freshrealm.com.

