José Benavídez Sr. dice que Canelo “está agotado” en la vida del boxeo

José Benavídez Sr., entrenador y padre de David Benavídez, indicó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez “está agotado” en la vida del boxeo luego de su última actuación contra Terence Crawford, quien le arrebató el campeonato indiscutido de peso supermediano.

En declaraciones a Fight Hub TV, Benavídez Sr. afirmó que Canelo Álvarez es joven todavía, pero como boxeador el mexicano ya está mostrando signos de desgaste debido a su larga carrera profesional (20 años).

“Canelo es joven, pero en la vida del boxeo está agotado. Felicitaciones a Terence Crawford por su gran actuación. Hizo un trabajo excelente, dijo.

Canelo Álvarez parece estar cerca del retiro. Crédito: David Becker | Cortesía

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero el jeque árabe Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Además, Canelo Álvarez se someterá a una cirugía en el codo por una lesión tras el duelo con el estadounidense, por lo que no podrá regresar antes al ring.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

