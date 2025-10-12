Famoso entrenador dice que Canelo lució agotado ante Crawford

El famoso entrenador Ángel García habló sobre la actuación de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford –que lo venció por decisión unánime– y comentó que el mexicano lució agotado.

En declaraciones a FightHype, García explicó que las guerras con Gennady Golovkin y sus últimos combates le están pasando factura al cuerpo de Canelo Álvarez, quien tiene 20 años como profesional.

“Canelo parece estar agotado. Canelo tuvo tres peleas. Luego tuvo a GGG. (Crawford) Le dio una paliza a Canelo”, dijo el entrenador.

Terence Crawford logró lo inesperado y le arrebató el título de indiscutido a Canelo Álvarez. Crédito: David Becker | AP

En su última pelea, Canelo Álvarez fue dominado completamente por Terence Crawford gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. El peleador mexicano se vio muy cansado durante el combate en comparación al estadounidense -que subió dos categorías para enfrentarlo- y tampoco lanzó muchos golpes.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Crawford por decisión unánime en las tarjetas y se convirtió por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento.

Por ahora no se sabe cuál serán los siguientes pasos del mexicano, aunque mostró interés en una revancha con Bud tras la derrota. Un segundo duelo entre ambos podría ser la opción más factible, pero el jeque árabe Turki Alalshikh quiere que el estadounidense pelee a continuación con David Benavídez.

Además, Canelo Álvarez se someterá a una cirugía en el codo por una lesión tras el duelo con el estadounidense, por lo que no podrá regresar antes al ring.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

