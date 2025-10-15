Karol G en el desfile de Victoria’s Secret: ¿Dónde y cuándo ver el show?

Karol G deslumbrará esta noche en el desfile anual de Victoria’s Secret. La cantante colombiana será la primera artista latina en presentarse en el evento de la famosa marca de lencería.

A través de sus historias de Instagram, Karol G compartió una foto desde su camerino para anunciar que ya se encuentra preparándose para el desfile.

“Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida…cumpliendo sueños que tuve de niña y jamás pensé que me pasarían a mí”, escribió.

El desfile reunirá a modelos reconocidas como Adriana Lima, Gigi Hadid y Naomi Campbell.

¿A qué hora comenzará el desfile?

El desfile, que se celebrará en Nueva York, comenzará a las 7:00 pm (hora ET), mientras que la alfombra rosa comenzará media hora antes, a las 6:30 pm.

Hasta el momento, no se sabe la hora exacta en la que se presentará Karol G, puesto que no es la única artista que participará en el desfile.

Además de Katol G, en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 también se presentarán Missy Elliott, Madison Beer y Twice.

¿Dónde ver el desfile?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se podrá seguir esta noche a través de varias plataformas.

El evento de moda se transmitirá en vivo a través de los canales de YouTube, Instagram y TikTok de Victoria´s Secret, además de Prime Video y Amazon Live.

El desfile promete una producción innovadora con la mezcla de moda, música y espectáculo en vivo.

Se espera que Karol G, por su parte, interprete una selección de sus mayores éxitos, acompañada de una puesta en escena espectacular que destaque la feminidad y el empoderamiento, valores alineados con la marca Victoria’s Secret.

Seguir leyendo:

· ¿Karol G y Feid terminaron?: La pareja desata rumores de ruptura

· ¿Cómo fue la presentación de Karol G en el Vaticano?

· Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026, según Rolling Stone