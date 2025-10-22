Arrestan a la madre del “milagro de la calle 34” por abandono de su bebé en el metro de Nueva York

La Policía de Nueva York arrestó a la madre del recién nacido que fue encontrado abandonado el lunes en la estación 34th Street–Penn Station, en el corazón de Manhattan.

La mujer fue identificada como Assa Diawara, de 30 años, quien fue detenida la madrugada del miércoles en Queens. Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), enfrenta cargos por abandono de un niño y por poner en peligro el bienestar de un menor.

El hallazgo conmocionó a los pasajeros durante la hora pico

La bebé fue hallada envuelta en una manta sobre la plataforma del tren 1 en dirección sur, en una de las estaciones más transitadas del metro neoyorquino.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 9:27 de la mañana del lunes, cuando una persona realizó una llamada anónima al 911 para alertar sobre la presencia del recién nacido en las escaleras que conducen a la plataforma.

WANTED for questioning: On 10/20/25 at 9:04 AM, an unidentified individual left an infant unattended and wrapped in a blanket on the southbound 1 train platform at 34 St–Penn Station subway station before fleeing on foot.



Have any information? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS pic.twitter.com/yfzFKuXMn1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 21, 2025

Los agentes y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron a la niña consciente y alerta. Fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que se encontraba en condición estable.

“Lo llamo el Milagro de la Calle 34”, dijo Demetrius Crichlow, presidente de MTA New York City Transit, haciendo referencia a la famosa película navideña. “Gracias a la llamada de un ciudadano, esta bebé fue rescatada a tiempo”, agregó.

La bebé sigue bajo custodia médica y protección infantil

La NYPD confirmó que la bebé permanecerá bajo observación médica y custodia de servicios sociales mientras continúa la investigación.

“Gracias a la rápida acción de un ciudadano y a la coordinación entre nuestros agentes y el personal médico, esta niña tiene una oportunidad de vivir con seguridad”, señaló un portavoz policial.

Las autoridades no han informado si la madre ha declarado ante el tribunal ni cuáles fueron los motivos detrás del abandono.

