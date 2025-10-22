Erickson Lubin está listo para demostrar su valía ante Vergil Ortiz

Erickson Lubin aseguró que está listo para demostrar su valía ante Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En una entrevista con Golden Boy Boxing, Lubin comentó que siente que está en su mejor momento y cree que una victoria sobre Ortiz Jr. lo pondrá entre los mejores de la categoría.

“Creo que es un gran peleador, pero siento que ahora es mi momento. Siento que me enfrenté a los más duros de la división y estoy listo para demostrar mi valía. Este es mi tercer peleador invicto consecutivo y un contendiente al top 10”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. subirá al ring en noviembre contra Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de no ser el perdedor, quiere sorprender al mexoamericano. El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11.

En cambio, en su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino y consolidarse en la categoría. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

