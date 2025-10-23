Dulce o truco: ciudades en California revelan los horarios para pedir dulces en Halloween este año 

Halloween es una de las festividades más esperadas en Estados Unidos, y en California se vive con especial entusiasmo. Cada año, miles de familias recorren calles, centros comerciales y vecindarios decorados para disfrutar del tradicional “trick or treat”, una costumbre que combina convivencia, disfraces y dulces.

Pero para mantener la seguridad y el orden, varios municipios del estado establecen horarios oficiales para salir a pedir dulces. Y es que contrario a lo que se piensa, existen protocolos bien establecidos para llevar a cabo esta actividad en el estado sureño.

Ciudades y horarios oficiales en California

Esta serie de horarios buscan evitar aglomeraciones y garantizar que la actividad se desarrolle en un ambiente familiar y seguro:

La Verne (Condado de Los Ángeles): viernes 31 de octubre de 2025, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

viernes 31 de octubre de 2025, de Placerville (Condado de El Dorado): viernes 31 de octubre de 2025, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

viernes 31 de octubre de 2025, de Concord (Condado de Contra Costa): viernes 24 de octubre de 2025, de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. (evento previo en Baldwin Park).

viernes 24 de octubre de 2025, de (evento previo en Baldwin Park). Little Italy, San Diego: domingo 26 de octubre de 2025, de 3:30 p.m. a 7:30 p.m.

domingo 26 de octubre de 2025, de Redondo Beach (Área de Los Ángeles): viernes 31 de octubre de 2025, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. en Riviera Village

Un gran número de ciudades también contarán un gran número de actividades de Halloween. Crédito: Grosby Group

De acuerdo con el medio Good Housekeeping, muchas comunidades recomiendan que la actividad termine antes de las 9 p.m. el 31 de octubre, a fin de evitar incidentes y facilitar la supervisión familiar.

Otras actividades de Halloween en California

San Diego: CBS8 confirmó que en el centro de Encinitas , las tiendas estarán abiertas de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. para el evento “Safe Trick-or-Treat”. En Little Italy , SanDiego.com indica que se realizará un recorrido de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. el 26 de octubre.

CBS8 confirmó que en el centro de , las tiendas estarán abiertas para el evento “Safe Trick-or-Treat”. En , SanDiego.com indica que se realizará un recorrido de el 26 de octubre. Fremont (Condado de Alameda): el ayuntamiento informa un evento oficial de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. el 31 de octubre.

el ayuntamiento informa un evento oficial el 31 de octubre. Fairfield (Condado de Solano): el evento “Halloween Spooktacular” se celebrará de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el centro de la ciudad.

Lancaster (Condado de Los Ángeles): el “Halloween Haunt” se llevará a cabo el 18 de octubre , de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. , en el Lancaster National Soccer Center.

el “Halloween Haunt” se llevará a cabo el , de , en el Lancaster National Soccer Center. San Bruno (Condado de San Mateo): la biblioteca pública ofrecerá actividades para niños de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. el 31 de octubre.

la biblioteca pública ofrecerá actividades para niños el 31 de octubre. Redondo Beach: la zona comercial de Riviera Village organizará el tradicional recorrido de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. .

la zona comercial de Riviera Village organizará el tradicional recorrido . Placerville: el evento “Trick or Treat on Main Street” será de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. , según la web oficial.

el evento “Trick or Treat on Main Street” será , según la web oficial. Concord: el “Trick or Treat Trail” se adelantará al 24 de octubre, con horario de 4:30 p.m. a 6:30 p.m., en Baldwin Park.

