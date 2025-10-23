Dulce o truco: ciudades en California revelan los horarios para pedir dulces en Halloween este año
Diversas localidades coincidieron que el límite de horario es hasta las 9:00 pm
Halloween es una de las festividades más esperadas en Estados Unidos, y en California se vive con especial entusiasmo. Cada año, miles de familias recorren calles, centros comerciales y vecindarios decorados para disfrutar del tradicional “trick or treat”, una costumbre que combina convivencia, disfraces y dulces.
Pero para mantener la seguridad y el orden, varios municipios del estado establecen horarios oficiales para salir a pedir dulces. Y es que contrario a lo que se piensa, existen protocolos bien establecidos para llevar a cabo esta actividad en el estado sureño.
Ciudades y horarios oficiales en California
Esta serie de horarios buscan evitar aglomeraciones y garantizar que la actividad se desarrolle en un ambiente familiar y seguro:
- La Verne (Condado de Los Ángeles): viernes 31 de octubre de 2025, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Placerville (Condado de El Dorado): viernes 31 de octubre de 2025, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Concord (Condado de Contra Costa): viernes 24 de octubre de 2025, de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. (evento previo en Baldwin Park).
- Little Italy, San Diego: domingo 26 de octubre de 2025, de 3:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Redondo Beach (Área de Los Ángeles): viernes 31 de octubre de 2025, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. en Riviera Village
De acuerdo con el medio Good Housekeeping, muchas comunidades recomiendan que la actividad termine antes de las 9 p.m. el 31 de octubre, a fin de evitar incidentes y facilitar la supervisión familiar.
Otras actividades de Halloween en California
- San Diego: CBS8 confirmó que en el centro de Encinitas, las tiendas estarán abiertas de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. para el evento “Safe Trick-or-Treat”. En Little Italy, SanDiego.com indica que se realizará un recorrido de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. el 26 de octubre.
- Fremont (Condado de Alameda): el ayuntamiento informa un evento oficial de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. el 31 de octubre.
- Fairfield (Condado de Solano): el evento “Halloween Spooktacular” se celebrará de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el centro de la ciudad.
- Lancaster (Condado de Los Ángeles): el “Halloween Haunt” se llevará a cabo el 18 de octubre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en el Lancaster National Soccer Center.
- San Bruno (Condado de San Mateo): la biblioteca pública ofrecerá actividades para niños de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. el 31 de octubre.
- Redondo Beach: la zona comercial de Riviera Village organizará el tradicional recorrido de 3:00 p.m. a 8:00 p.m..
- Placerville: el evento “Trick or Treat on Main Street” será de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., según la web oficial.
- Concord: el “Trick or Treat Trail” se adelantará al 24 de octubre, con horario de 4:30 p.m. a 6:30 p.m., en Baldwin Park.
Continúa leyendo:
Los disfraces de Halloween están más caros este 2025: por qué
Halloween 2025: estos son los costos promedio de este año
Francisca transforma su casa en una mansión del terror por Halloween