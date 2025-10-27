Frank Warren cree que pelea entre Usyk y Wardley será en marzo

El promotor Frank Warren cree que la pelea por el campeonato indiscutido de peso pesado entre Oleksandr Usyk y Fabio Wardley podría ocurrir en el mes de marzo.

En una entrevista con Sky Sports News, Warren indicó que quiere que el enfrentamiento se realice en el Reino Unido y aseguró que Usyk vs. Wardley será emocionante.

“Creo que será en marzo. Me encantaría que fuera en el Reino Unido, y solo hay dos lugares donde podría suceder. Será en Riad o aquí. Se agotarán las entradas en Wembley. Sabes lo que te espera con Usyk y lo que te espera con Fabio. Va a ser emocionante. Este tipo (Wardley) debe ser uno de los peleadores más emocionantes del mundo”, dijo.

Oleksandr Usyk volverá a inicios del 2026. Crédito: Kin Cheung | AP

En el combate con Joseph Parker, Fabio Wardley comenzó con desventaja y de a poco fue igualando las acciones en una pelea muy emocionante y de constantes cambios. En el décimo asalto el neozelandés casi lo noquea, pero sobrevivió.

Finalmente, en el undécimo round, Wardley soltó una derecha potente en el rostro de Parker y consiguió la victoria por nocaut técnico, dando la sorpresa de la jornada y quedándose con el campeonato interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Oleksandr Usyk ya había declarado que estaba interesado en enfrentar al ganador de esta pelea, por lo que Wardley podría ser el siguiente en enfrentarlo.

Recordemos que Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Fabio Wardley, de 30 años, se convirtió en campeón interino de la OMB al acabar a Joseph Parker. El peleador británico sigue invicto tras 20 peleas, 19 de ellas por nocaut, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

