Jueza impide a gobierno de Trump despedir a trabajadores

Los trabajadores federales lograron un nuevo triunfo contra el gobierno del presidente Donald Trump que, aprovechando el cierre de gobierno, busca despedir a miles de empleados, pero una jueza federal extendió la prohibición.

La jueza Susan Illston, del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California, se alineó nuevamente con los sindicatos que acusan que la administración Trump está violando la ley al amenazar con el despido de trabajadores.

“El presidente Trump está utilizando el cierre del gobierno como pretexto para despedir ilegalmente a miles de empleados federales, específicamente a aquellos que implementan programas y políticas que la administración considera objetables”, declaró el presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), Everett Kelley.

Los sindicatos están representados por Democracy Forward, Altshuler Berzon LLP y Democracy Defenders Fund en un proceso en que la jueza Illston impide al gobierno emitir reducciones de personal o implementar las ya presentadas durante el cierre.

La AFGE y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME) presentaron la demanda inicialmente el 30 de septiembre, pero el recurso fue ampliado para incluir a los empleados representados por la Federación Nacional de Empleados Federales (NFFE), la Asociación Nacional de Empleados Gubernamentales (NAGE), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU), la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE).

“La demanda incluye a todos los departamentos del Gabinete y 24 agencias independientes”, indican los demandantes.

La vicepresidenta ejecutiva de SEIU, Heather Conroy, criticó a la administración Trump por “alienarse” con los multimillonarios y dejar a un lado a los trabajadores.

“Los trabajadores federales sirven a nuestras comunidades en las buenas y en las malas, sin una agenda política”, expuso. “Nos enorgullece unirnos a otros sindicatos de trabajadores federales para luchar por la reincorporación, la compensación y el respeto de los trabajadores”.

La presidenta de la AFT, Randi Weingarten, consideró que ha sido el grupo político del presidente Trump quienes han decidido prolongar el cierre de gobierno, poniendo primero en riesgo los programas de seguridad médica y ahora también a empleados federales.

“Esto demuestra su total y absoluto desprecio por los trabajadores que han dedicado sus carreras a ayudar a sus compatriotas”, consideró.

Para el presidente nacional de la NFFE, Randy Erwin, la administración Trump no tiene justificación para el despido de empleados federales, aunque todavía existe el riesgo, si los tribunales cambian de opinión.

“Esperamos que los tribunales fortalezcan aún más la seguridad laboral de nuestros miembros y de los trabajadores federales de todo el país mientras este cierre se prolonga”, acotó.

El plan de Trump

Apenas inició el cierre de gobierno, debido a una falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre las subvenciones al seguro médico, el presidente Trump amagó con despedir a cientos o miles de empleados y cerrar oficinas que calificó como “demócratas”.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) incluso ordenó a las agencias que consideren despidos en programas que carecen de fuentes de financiación alternativas y que no se ajustan a las prioridades del presidente.

Los abogados del gobierno federal, sin embargo, no utilizan el argumento del cierre de gobierno en el tribunal, sino “procesos administrativos”.

