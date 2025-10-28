Roy Jones cree que Crawford debería buscar el título en 160 libras

Roy Jones Jr. cree que Terence Crawford, campeón indiscutido de peso supermediano, debería bajar y buscar su sexto título en las 160 libras y no una revancha con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En una entrevista con la revista The Ring, Jones Jr. aconsejó a Crawford cerrar su carrera de esta forma porque sería mucho más interesante que enfrentar nuevamente a Canelo Álvarez, a quien dominó con facilidad.

“Creo que (Crawford) debería bajar y ganar un título en 160 libras, y cerrar su carrera así. Eso sería fuego. Canelo puede hacer lo que quiera. Ya ha hecho demasiado. En realidad, no le queda mucho por demostrar. Canelo puede tomar la revancha o simplemente cerrar el capítulo, porque ya ha hecho más que suficiente”, dijo.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez contra todo pronóstico. Crédito: David Becker | AP

Hasta el momento se desconoce cuál será el siguiente paso del monarca estadounidense, pero lo que sí dejó claro es que seguirá compitiendo en las 168 libras. Los nombres de David Benavídez y Hamzah Sheeraz suenan como los posibles rivales de Bud a continuación.

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense contrarrestó sus ataques moviéndose en el ring y logró desarmar su ofensiva dominándolo con mayor volumen de golpeo.

Al final de los 12 asaltos los jueces le otorgaron la victoria a Bud -como se le conoce- por decisión unánime en las tarjetas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford destronó al tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta.

Terence Crawford sacude a Canelo Alvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

