Erickson Lubin asegura que vencerá como sea a Vergil Ortiz

Erickson Lubin aseguró que vencerá de cualquier forma, ya sea por nocaut o decisión, a Vergil Ortiz Jr. y le arrebatará el título interino de peso mediano junior del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 8 de noviembre en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas.

En entrevista con Golden Boy Boxing, Lubin declaró que respeta a Ortiz Jr. por haber aceptado la pelea y pronosticó que este enfrentamiento será histórico.

“Si le ganara a alguien como Vergil, prácticamente lo reemplazaría. Soy uno de los mejores de esta división. Siento que muchos tienden a ignorarme. Me alegra que Vergil haya aceptado la pelea así. Hay una lista de nombres con los que podría haber peleado. Lo respeto. Ambos estamos en nuestro mejor momento. No vamos a esperar a que alguien envejezca ni a evitarnos porque no haya dinero. Será uno de esos enfrentamientos históricos”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. es el favorito para ganar la pelea contra Erickson Lubin. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Probablemente lo detenga o gane por decisión. No me importa. Me voy a casa con una victoria. Después de esta pelea, no hablarán de Vergil. Hablarán del martillo”, finalizó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, Vergil Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Erickson Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

El estadounidense subió al ring el pasado 10 de mayo de 2025 contra Ardreal Holmes Jr. y lo venció por nocaut técnico en el asalto número 11. Erickson Lubin es uno de los principales contendientes de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 154 libras y, a pesar de ser el perdedor, quiere sorprender al mexoamericano.

En cambio, en su última presentación, Ortiz Jr. enfrentó a Israil Madrimov en un duro combate donde utilizó su jab y defensa para poder imponerse por decisión unánime de los jueces y retener su título de 154 libras del CMB.

Erickson Lubin, de 29 años, enfrentará a Ortiz Jr. con la intención de arrebatarle el título interino y consolidarse en la categoría. El peleador estadounidense cuenta con marca de 27 victorias, 18 por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Vergil Ortiz Jr., de 27 años, defendió su campeonato interino del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

