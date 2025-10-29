Expromotor aconseja a Oleksandr Usyk que se retire y no pelea con Wardley

Alexander Krassyuk, expromotor de Oleksandr Usyk, aconsejó al ucraniano que se retire y evite la pelea con Fabio Wardley por el campeonato indiscutido de peso pesado.

En una entrevista con Boxing King Media, Krassyuk explicó que no hay ninguna razón para que Usyk siga activo porque ha logrado todo lo que se ha propuesto.

“Soy público en mi opinión: quiero que Usyk se retire cuanto antes. Incluso estuve en contra de su segunda pelea con Dubois, pero bueno, tenía sentido que se convirtiera en tres veces campeón indiscutible… Denme una sola razón, no dos, ni tres, sino una razón para pelear con Wardley. Con todo el respeto que se merece, pero estoy pensando desde la perspectiva de Usyk”, dijo.

Recordemos que Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Luego de su triunfo, el ucraniano fue ordenado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a defender su trono contra Joseph Parker -excampeón interino-, pero le dieron un plazo para evitar el combate porque alegó que estaba lesionado.

Parker se enfrentó a Fabio Wardley y perdió su puesto de retador al ser noqueado. El británico retó a Usyk y seguramente esta será el siguiente duelo que realizará el monarca ucraniano, quien ya había expresado que quería enfrentar al ganador.

Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Fabio Wardley, de 30 años, se convirtió en campeón interino de la OMB al acabar a Joseph Parker. El peleador británico sigue invicto tras 20 peleas, 19 de ellas por nocaut, y un empate.

