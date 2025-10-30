Captan a Rosalía comiendo pozole en famoso restaurante durante su visita a México

La cantante española Rosalía dio muestra de su sencillez durante su más reciente visita a México, donde se dejó ver cenando pozole en Casa de Toño, uno famoso restaurante de antojitos mexicanos ubicado en la Ciudad de México.

Por medio de un video, difundido en las redes sociales y captado por un fan, se ve el instante en que la reconocida intérprete abandonó el lugar acompañada de su equipo de trabajo.

La Motomami, contrario a lo que pudiéramos imaginar, se comportó como una comensal más durante su estancia en el lugar, lo que permitió que quienes la reconocieron pudieran inmortalizar el momento con las cámaras de sus teléfonos y pudieran acercáserle.

Durante su presencia en el establecimiento, el cual es famoso por sus pozoles, la Rosalía no solo deleitó su paladar con ese platillo, sino que también con unas flautas, con unas enfrijoladas, con unos sopes y con un agua de horchata, las cuales la dejaron asombrada, tal y como ella misma lo presumió en una transmisión que hizo por medio de TikTok.

Rosalía se hizo acompañar durante la cena de los integrantes del grupo Latin Mafia y de otras amistades, quienes la impulsaron a probar las delicias culinarias de ese lugar.

El actuar de la ex de Rauw Alejandro no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes quedaron encantados con su sencillez y con lo mucho que disfrutó los antojitos mexicanos.

“Deodos los lugares donde imaginé encontrar a Rosalía, nunca esperé verla en La Casa de Toño. Rosalía, hermana, ya eres mexicana!!!!”, “Rosalía cenando enfrijoladas en CDMX, una vez más México ganándole a la IA”, “Rosalía, aprovechando que andas en casa toño, prueba los tacos de cochinita, la limonada mineral y el flan napolitano, no te arrepentirás!!!”, “Mientras tú te fresas y quieres ir a comer a un restaurante de la Roma/Condesa, la Rosalía va a comer a Casa de Toño enmoladas”, se lee en algunos de los mensajes que ha recibido la cantante.

Rosalía, quien se encuentra en tierras aztecas con motivo de la promoción de su disco Lux, no solo asombró con la sencillez que presumió en la reconocida pozolería, pues en horas pasadas también fue captada comprando una piñata.

