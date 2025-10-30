Frank Warren confirma negociaciones para pelea entre Usyk y Wardley

El promotor Frank Warren confirmó que Oleksandr Usyk y Fabio Wardley, retador oficial, ya se encuentra negociando la pelea por el campeonato indiscutido de peso pesado.

En la conferencia de prensa de Joshua Buatsi-Zach Parker, Warren explicó que si Usyk no acepta la pelea Wardley será declarado campeón absoluto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Por el momento, el acuerdo es que Usyk debe defender su título de la OMB contra Fabio. Estamos en negociaciones, y si no llegamos a un acuerdo, se realizará una subasta. Quien gane la subasta podrá determinar la sede y la fecha del combate. Se deberán firmar los contratos, y entonces el Sr. Usyk decidirá si los firma o no. Si los firma, tendremos la pelea. Si no, Fabio será declarado campeón de la OMB y peleará con otro boxeador”, dijo.

Oleksandr Usyk es el campeón indiscutido de peso pesado. Crédito: Francisco Seco | AP

Recordemos que Fabio Wardley noqueó a Joseph Parker en el onceavo asalto y se quedó con el campeonato interino de la OMB. Luego del enfrentamiento, el peleador británico no perdió el tiempo y retó de una vez al monarca ucraniano.

Oleksandr Usyk ya había declarado que estaba interesado en enfrentar al ganador de esta pelea, por lo que Wardley podría ser el siguiente en enfrentarlo. De acuerdo con Fran Warren, el duelo se realizará en marzo de 2026.

Recordemos que Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Fabio Wardley, de 30 años, se convirtió en campeón interino de la OMB al acabar a Joseph Parker y ahora es el retador oficial del monarca ucraniano. El peleador británico sigue invicto tras 20 peleas, 19 de ellas por nocaut, y un empate.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

