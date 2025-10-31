Curioso: autos nuevos que se revenden en menos de un año

Lo que antes era un compromiso duradero, hoy se ha convertido en una decisión pasajera. Comprar un auto nuevo ya no significa conservarlo durante años.

Cada vez más conductores, especialmente los de vehículos de lujo, los venden al poco tiempo de estrenarlos, e incluso antes de cumplir el primer aniversario de compra.

De acuerdo con un estudio de iSeeCars, esta tendencia no es aislada. Entre 2023 y 2024, de unos 18,5 millones de autos nuevos vendidos, un 3,6 % volvió al mercado en menos de un año. En los segmentos de lujo, ese porcentaje puede ser hasta ocho veces mayor, lo que demuestra que el deseo de estrenar pesa más que la permanencia.

Porsche Macan 2024. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Los autos de lujo, los más “infieles”

Según los datos del estudio, los modelos europeos de gama alta dominan el ranking de los autos más revendidos al año de su compra. El Land Rover Discovery Sport encabeza la lista con un 28,3 % de unidades revendidas en su primer año. Le siguen la Porsche Macan con 22,2 % y el Mercedes-Benz GLB con 21,2 %.

El top 10 lo completan los siguientes modelos:

Land Rover Discovery Sport – 28,3 %

Porsche Macan – 22,2 %

Mercedes-Benz GLB – 21,2 %

Mercedes-Benz CLA – 20,4 %

Mercedes-Benz GLA – 16,7 %

Land Rover Range Rover Evoque – 16,4 %

Mercedes-Benz Clase C – 14,0 %

Land Rover Discovery – 13,6 %

BMW Serie 5 – 13,4 %

Jaguar F-Pace – 13,3 %

Este fenómeno refleja que los compradores de autos premium suelen tener un ciclo de propiedad mucho más corto. Algunos buscan probar la novedad, otros simplemente se cansan rápido o descubren que el vehículo no se adapta a su estilo de vida.

Marcas con más reventas tempranas

En el panorama general, Porsche lidera el ranking de las marcas cuyos autos son vendidos antes del año, con un 16 % de reventas tempranas. En segundo lugar se encuentra Jaguar con 10,7 %, seguida por Mercedes-Benz con 9,1 %.

Así queda el listado de las 10 marcas con mayores tasas de reventa al año de su compra:

Porsche – 16,0 %

Jaguar – 10,7 %

Mercedes-Benz – 9,1 %

Land Rover – 8,9 %

Infiniti – 6,5 %

BMW – 6,2 %

Genesis – 6,1 %

Audi – 6,0 %

Mini – 6,0 %

Maserati – 5,7 %

El caso de Porsche resulta particularmente llamativo, ya que incluye modelos icónicos como el Cayenne y los Carrera, además del Macan, que lidera entre los SUV de lujo.

La elegancia del Mercedes-Benz CLA 2026. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Las razones detrás de las ventas tempranas

La investigación de iSeeCars revela que la insatisfacción con el modelo adquirido es una de las principales causas. En ocasiones, los compradores se dejan llevar por la emoción, la reputación de la marca o las estrategias de venta y terminan descubriendo que el vehículo no cumple con sus expectativas diarias.

También influye el comportamiento de los consumidores de alto poder adquisitivo. Muchos adquieren autos sin realizar una investigación detallada, guiados únicamente por la moda o el deseo de experimentar algo nuevo. Cuando el vehículo no los convence, lo venden antes de que pierda valor.

Entre el lujo y la realidad económica

Otra razón importante detrás de estas ventas tempranas son los problemas financieros. Algunos compradores invierten en modelos costosos que luego resultan difíciles de mantener.

Vender el vehículo dentro del primer año permite recuperar una buena parte de la inversión, ya que aún no ha sufrido una depreciación significativa.

En este sentido, el mercado de autos de lujo se ha convertido en un espacio dinámico, donde los modelos cambian constantemente de manos. Estrenar un vehículo premium es un símbolo de estatus, pero mantenerlo puede ser un desafío que muchos prefieren evitar.

