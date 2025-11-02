Sergio Mora sobre posible revancha de Mayweather y Pacquiao: “Va a ser igual de mala”

Sergio Mora, comentarista de boxeo, comentó que no le gusta la idea de que Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. protagonicen una revancha y aseguró que será igual de mala que la primera.

En declaraciones a DAZN Boxing, Mora indicó que no entiende por qué Netflix está interesado en hacer un segundo duelo entre Pacquiao y Mayweather Jr., ya que hace 10 años dejaron un mal sabor de boca.

“No me gusta. Tenemos a dos grandes de todos los tiempos, y hace 10 años dejaron un mal sabor de boca a la gente. Fue un éxito. Hasta la fecha, sigue siendo la venta de pago por evento más taquillera. $4,4 millones de dólares, una de las mayores recaudaciones en la historia del boxeo. Floyd Mayweather se hizo multimillonario después de eso. Así que sí, fue un éxito para ambos, pero la pelea fue un fiasco. Fue una pelea para el olvido”, dijo.

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao subieron al ring en 2015. Crédito: John Locher | AP

“No lo mencionamos cuando hablamos de las mejores peleas de todos los tiempos. Hablamos de Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., pero nunca mencionamos esa pelea, absolutamente ninguna, porque fue realmente mala. Entonces, ¿por qué Netflix piensa, por qué cualquier promotor piensa que 10 años después, esta pelea va a ser mejor? Va a ser igual de mala o incluso peor porque son viejos”, agregó.

En el primer duelo llamado la “Pelea del Siglo”, Floyd Mayweather Jr. se impuso por decisión unánime gracias a que ejecutó a la perfección su plan de juego y frustró el ataque constante de Manny Pacquiao. El filipino, por su parte, intentó presionar, logrando conectar ráfagas de golpes solo en algunos asaltos intermedios, pero la defensa del estadounidense neutralizó la mayor parte de su ofensiva.

Al final de los 12 asaltos, Mayweather Jr. aseguró la victoria y mantuvo su récord invicto. Además, ‘Money’ unificó los títulos de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB); en un evento que rompió récords de ingresos en el boxeo.

Pacquiao volvió a la acción este 2025, luego de cuatro años inactivo, y exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, la pelea terminó en un empate mayoritario. El filipino -que volverá en enero- quería enfrentar a Rolando ‘Rolly’ Romero, pero al campeón le ordenaron un combate obligatorio.

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Por su parte, Floyd Mayweather Jr. fue campeón de cinco divisiones diferentes y se retiró en el 2017. El estadounidense dejó récord invicto en el deporte con 50 triunfos (27 por la vía rápida).

Sigue leyendo:

· Manny Pacquiao confirma negociaciones para una revancha con Mayweather

· Manny Pacquiao quiere pelear con Rolly Romero: “Es el objetivo”

· Abel Sánchez predice victoria de Manny Pacquiao sobre Rolly Romero