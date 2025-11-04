window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Denny’s anunció su venta a un grupo de inversores privados

La cadena de restaurantes será comprada por TriArtisan Capital Advisors, una firma de capital privado

Después del anuncio de su venta, sus acciones aumentaron un 50%.  Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

La cadena de restaurante familiar más grande de Estados Unidos, Denny’s anunció recientemente su venta a TriArtisan Capital Advisors, una firma de capital privado tras enfrentar diversas dificultades financieras.

De acuerdo con la directora ejecutiva Kelli Valade, el restaurante tenía una lista de potenciales compradores y optaron por TriArtisan Capital Advisors, ya que buscan “maximiza el valor y se ha determinado que es justa y redunda en el mejor interés de los accionistas y representa el mejor camino a seguir para la empresa”, dijo en un comunicado.

La cadena de restaurantes cuenta con aproximadamente 72 años de historia en el mercado ofreciendo a sus comensales en todo el mundo servicios las 24 horas del día; Sin embargo, durante la pandemia Denny’s tuvo que flexibilizar sus horarios esto provocó caídas en sus ventas y cierres de varias de sus ubicaciones.

Por su parte, TriArtisan Capital Advisors, se le conoce por ser propietaria de PF Chang’s, y de Yadav Enterprises. Después del anuncio de su venta, sus acciones aumentaron un 50%. 

