Denny’s anunció su venta a un grupo de inversores privados
La cadena de restaurantes será comprada por TriArtisan Capital Advisors, una firma de capital privado
La cadena de restaurante familiar más grande de Estados Unidos, Denny’s anunció recientemente su venta a TriArtisan Capital Advisors, una firma de capital privado tras enfrentar diversas dificultades financieras.
De acuerdo con la directora ejecutiva Kelli Valade, el restaurante tenía una lista de potenciales compradores y optaron por TriArtisan Capital Advisors, ya que buscan “maximiza el valor y se ha determinado que es justa y redunda en el mejor interés de los accionistas y representa el mejor camino a seguir para la empresa”, dijo en un comunicado.
La cadena de restaurantes cuenta con aproximadamente 72 años de historia en el mercado ofreciendo a sus comensales en todo el mundo servicios las 24 horas del día; Sin embargo, durante la pandemia Denny’s tuvo que flexibilizar sus horarios esto provocó caídas en sus ventas y cierres de varias de sus ubicaciones.
Por su parte, TriArtisan Capital Advisors, se le conoce por ser propietaria de PF Chang’s, y de Yadav Enterprises. Después del anuncio de su venta, sus acciones aumentaron un 50%.
