Denny’s anunció su venta a un grupo de inversores privados

La cadena de restaurante familiar más grande de Estados Unidos, Denny’s anunció recientemente su venta a TriArtisan Capital Advisors, una firma de capital privado tras enfrentar diversas dificultades financieras.

De acuerdo con la directora ejecutiva Kelli Valade, el restaurante tenía una lista de potenciales compradores y optaron por TriArtisan Capital Advisors, ya que buscan “maximiza el valor y se ha determinado que es justa y redunda en el mejor interés de los accionistas y representa el mejor camino a seguir para la empresa”, dijo en un comunicado.

La cadena de restaurantes cuenta con aproximadamente 72 años de historia en el mercado ofreciendo a sus comensales en todo el mundo servicios las 24 horas del día; Sin embargo, durante la pandemia Denny’s tuvo que flexibilizar sus horarios esto provocó caídas en sus ventas y cierres de varias de sus ubicaciones.

Por su parte, TriArtisan Capital Advisors, se le conoce por ser propietaria de PF Chang’s, y de Yadav Enterprises. Después del anuncio de su venta, sus acciones aumentaron un 50%.

Sigue leyendo: