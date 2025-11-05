El fútbol de Estados Unidos pone en su radar a Chicharito y Chofis López

En la Liga MX dos futbolistas buscan acomodo después de no tener buenas temporadas con sus clubes. Chicharito Hernández no rinde con las Chivas; Javier Eduardo López terminó su contrato con los Tuzos del Pachuca. Ambos podrían tener en el balompié de Estados Unidos una nueva oportunidad para mejorar su nivel.

El Chofis López, de 31 años, recientemente fue desvinculado de los Tuzos del Pachuca bajo “mutuo acuerdo”. A pesar de que se hablaba de un presunto interés desde el fútbol árabe, Estados Unidos surge como alternativa.

“La Chofis, veremos. La USL puede que sea su destino”, plantea el reporte recopilado desde Fútbol Total MX. Javier Eduardo López llegaría como agente libre.

OFICIAL.



Eduardo 'Chofis' López rescindió contrato con CF Pachuca.



➡️ 72 partidos

⚽️ 11 goles

🅰️ 11 asistencias pic.twitter.com/8dgy4MGqLl — Draft Liga MX (@DraftFutMX) October 23, 2025

El otro caso es el de Javier Hernández. Las lesiones y los bajos rendimientos han afectado la carrera del delantero de 37 años. A diferencia del Chofis que fue buscado desde Estados Unidos, el entorno de Chicharito se habría ofrecido a esta nueva liga.

“A la USL fueron a ofrecer al Chicharito, y nadie lo quiso. Hoy lo acaban de ofrecer a la USL y nadie lo quiso”, agregó el reporte. Chicharito solo ha disputado 104 minutos en esta temporada.

Qué es la USL

La United Soccer League (USL), es una organización de fútbol profesional que tiene bajo su organización algunas ligas masculinas y femeninas de Estados Unidos y Canadá. La USL Championship, torneo al que son vinculados los mexicanos, es una división inferior a la Major League Soccer. En otros términos, la USL Championship representaría la segunda división de cualquier otra liga de alguna nación.

En caso de concretarse alguna contratación, el Chofis y Chicharito, bajarían considerablemente sus aspiraciones financieras. El salario de un jugador de alto nivel podría rozar los $8,000 dólares mensuales.

Chofis López en el Apertura 2025

Chicharito Hernández en el Apertura 2025

Sigue leyendo:

– El “Chofis” López tendría una nueva oportunida en el fútbol árabe

– Cristiano Ronaldo minimiza el Mundial de fútbol

– Chicharito le sigue aportando a las Chivas de Guadalajara, según Gabriel Milito

– El León vio frustrados sus planes con James Rodríguez