Diana Golden, ex de Alfredo Adame, estrena novio carpintero y 25 años menor que ella

Para el amor no hay edades y eso ya lo dejaron más que claro diversas celebridades que se han dado una oportunidad en el amor con alguien varios años menor, tal y como sucedió recientemente con la actriz Ivonne Montero, quien intentó rehacer su vida junto a un policía años menor, sin embargo, lo suyo no llegó a buen puerto, tal y como ella misma lo dio a conocer este jueves.

Al club de mujeres mayores y enamoradas se sumó recientemente la reconocida actriz Diana Golden, quien a sus 60 años está saliendo con un galán de solo 35, es decir, entre ellos hay una diferencia de 25 años.

La noticia sobre su relación la dio a conocer la revista TVNotas, en donde se brindaron mayores detalles sobre el galán que flechó el corazón de la actriz de ‘Amores Verdaderos’.

“Él tiene 35 años, le llevo 25. Nunca había andado con alguien tan joven, pero es un hombre muy maduro”, destacó la veterana actriz en una plática que tuvo con la citada publicación.

Su galán responde al nombre de Daniel Gutiérrez, quien es carpintero y actor, siendo, precisamente, en uno de sus proyectos donde lo conoció.

“Trabajamos juntos 2 semanas en la filmación de la película en Ciudad Juárez y el flechazo fue inmediato. Cuando me vio me dijo: ‘¡Wow! Por fin te conozco’, y yo le respondí: ‘Qué bonito estás’. Me confesó que me admira desde chico, que me veía en las películas y que siempre he sido su crush”, contó la actriz sobre el flechazo que se dio entre ellos en la película ‘Milagro de Dios’.

La expareja de Alfredo Adame reconoció que están en una etapa muy bonita de su relación, en donde apenas se están conociendo y tratando, por lo que desconoce qué pasará en un futuro entre ellos, a la vez que dejó en claro que no le importa lo que piensen los demás.

“A estas alturas de mi vida, realmente me vale un comino lo que digan, he pasado tanto y han dicho tantas cosas de mí que no tengo por qué negar que encontré un amor bonito”, aseguró la histrión.

Sigue leyendo: