Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 8 de noviembre de 2025

Este sábado 8 de noviembre habrá una cartelera de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Vergil Ortiz Jr. defenderá su campeonato interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Erickson Lubin en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas. El mexoamericano quiere consolidarse como uno de los mejores de las 154 libras y de ganar podría pelear a continuación con Jaron ‘Boots’ Ennis.

En cambio, Lubin busca dar la sorpresa en la casa de su oponente, quedarse con el puesto de monarca interino y arruinar los planes del peleador mexoamericano en la división.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos en el deporte, Ortiz Jr. es el favorito para llevarse el triunfo, pero algunos piensan que Lubin puede complicarle las cosas al mexoamericano o ven la pelea muy pareja por las habilidades de ambos.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Estados Unidos

Vergil Ortiz Jr. vs. Erickson Lubin. Categoría: por el título interino de peso superwelter del CMB de Ortiz Jr., pelea a 12 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

Categoría: por el título interino de peso superwelter del CMB de Ortiz Jr., pelea a 12 rounds. Fort Worth, Texas. Darius Fulghum vs. David Stevens. Categoría: peso supermediano, pelea a 10 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

Categoría: peso supermediano, pelea a 10 rounds. Fort Worth, Texas. Robin Sirwan Safar vs. Derick Miller Jr. Categoría: peso crucero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

Categoría: peso crucero, pelea a 10 rounds. Fort Worth, Texas. Amari Jones vs. Shady Gamhour. Categoría: peso mediano, pelea a 8 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

Categoría: peso mediano, pelea a 8 rounds. Fort Worth, Texas. Eric Priest vs. Esneiker Correa. Categoría: peso mediano, pelea 8 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

Categoría: peso mediano, pelea 8 rounds. Fort Worth, Texas. Joshua Edwards vs. Zeno Vooris. Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

Categoría: peso pesado, pelea a 6 rounds. Fort Worth, Texas. Figo Ramírez González vs. Oziel Rangel Aradillas. Categoría: peso supergallo, pelea a 6 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

Categoría: peso supergallo, pelea a 6 rounds. Fort Worth, Texas. Javier Meza vs. Joshua Briones García. Categoría: peso superligero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

Categoría: peso superligero, pelea a 4 rounds. Fort Worth, Texas. Samuel Torres vs. Ricardo Elizalde. Categoría: peso welter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Fort Worth, Texas.

