Vergil Ortiz dice que le gustaría pelear con Errol Spence antes de Ennis

Vergil Ortiz Jr., campeón interino de 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), comentó que si le tocara elegir con quién pelear a continuación escogería a Errol Spence Jr. y no a Jaron ‘Boots’ Ennis.

En entrevista con la prensa tras su victoria, Ortiz Jr. expresó que Spence Jr. es la pelea de sus sueños y ha estado pidiéndola desde hace tiempo, pero aseguró que peleará con cualquiera que le pongan enfrente.

“No importa quién sea el siguiente, pero si tengo que escoger, voy a ser honesto: sería Spence, porque esa es mi pelea de ensueño. He estado pidiéndola desde hace mucho tiempo y podría ser en el estadio AT&T. Solo pienso que… esa es mi pelea soñada. No me importa lo que digan los demás”, dijo.

Errol Spence Jr. no sube al ring desde julio de 2023 cuando fue derrotado por Terence Crawford. Crédito: Esther Lin/SHOWTIME | Cortesía

“Pero quien sea, como ya dije —y con todo respeto—, cualquiera puede subirse. Solo quiero enfrentar a los mejores. Soy un tipo competitivo”, concluyó.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

En su última pelea, Ortiz Jr. no tuvo compasión con Lubin y acabó con él en el segundo round. En cambio, Errol Spence Jr. -quien estuvo presente en la pelea del mexoamericano el pasado sábado- perdió su invicto ante Terence Crawford en julio de 2023 y tras realizarse una cirugía ocular, se ha mantenido alejado del cuadrilátero.

Vergil Ortiz Jr. venció a Erickson Lubin por nocaut técnico en Texas. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Errol Spence Jr., de 35 años, perdió su invicto y títulos ante Terence Crawford en 2023. El peleador estadounidense tiene marca de 28 victorias (22 por la vía rápida) y una derrota.

