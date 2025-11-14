Xabier Azkargorta, legendario entrenador español, murió a sus 72 años

El entrenador español Xabier Azkargorta, que dirigió al Espanyol de Barcelona entre 1983 y 1986 y llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994, murió este viernes a los 72 en Bolivia

En España, dirigió al Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). En el cuadro blanquiazul es muy recordado. “Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club“, informó el Espanyol de Barcelona.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Xabier Azkargorta. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 14, 2025

La muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos españoles en los que ha estado. El Tenerife, de hecho, recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará “un minuto de silencio en su memoria”.

LUTO EN EL FÚTBOL: FALLECIÓ XABIER AZKARGORTA ⚫️



El histórico entrenador de la selección boliviana murió a los 72 años, tras presentar complicaciones cardíacas



🇧🇴 El vasco fue el encargado de llevar a la Verde al Mundial 1994



🙏 Descansá en paz, Bigotón pic.twitter.com/sAwtIKV1Pr — Diario Olé (@DiarioOle) November 14, 2025

Más allá de su carrera en los banquillos en España, Azkargorta llevó a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile. Lejos de las fronteras españoles, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos.

