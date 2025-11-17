5 lugares para disfrutar de la jubilación con solo $1,500 dólares al mes

Millones de jubilados en Estados Unidos depende únicamente de las prestaciones sociales que reciben mes a mes, aunque muchos de los cheques alcanzan hasta los $5,000 dólares algunos también pueden solo cobrar $2,000 dólares mensuales y debido al alto costo de vida en ciertos estados ajustar sus presupuestos debe ser necesario.

Sin embargo, aún quedan en Estados Unidos lugares en donde los jubilados pueden disfrutar de su retiro con solo $1,500 dólares mensuales, y aquí te contamos cuáles son:

Youngstown y Toledo, Ohio

Estas ciudades ofrecen precios de alquileres más bajos en comparación con otras ciudades del país, lo que permite dejar presupuesto para atención médica, alimentación y otros gastos esenciales. En el caso de Youngstown, el alquiler está por debajo de los $800 dólares. Ambos lugares ofrecen no solo acceso a la atención médica de calidad, sino también espacios de recreación, cultura y esparcimiento.

“Los jubilados pueden disfrutar de inviernos nevados, otoños llenos de color y veranos cálidos, perfectos para excursiones al lago Erie”, comentó Linda Ta Yonemoto, asesora de bienestar financiero y fundadora de Good For You Money.

Fort Wayne, Indiana

La calidad en el sistema de salud es uno de los aspectos que más evalúa un jubilado a la hora de decidir donde pasará su retiro, y en esta ciudad la atención médica es confiable. “El sistema de salud Parkview Health y el Hospital Luterano prestan servicios en la zona”, dijo Ta Yonemoto. En cuanto al costo de vida, es uno de los más bajos, los alquileres pueden alcanzar los $960 dólares.

Mesquite, Nevada

Esta ciudad a pocas horas de Las Vegas ofrece un estilo de vida agradable para los adultos mayores, el promedio del alquiler es de $950 dólares. “La ciudad cuenta con el Hospital Mesa View, y la cercanía de Mesquite a Las Vegas facilita el acceso a otros servicios de salud cuando se necesitan”, mencionó la experta.

Erie, Pensilvania

En esta ciudad las cuatro estaciones son bien marcadas, además de que ofrece vivir cercano al lago, con alquileres que rondan los $923 dólares, el estilo de vida es tranquilo con diversas actividades al aire libre.

Jubilarse para vivir con menos de $1,500 dólares al mes es un gran reto, pero aún quedan ciudades que ofrecen un estilo de vida asequible. “Puede tengas que optar por un espacio más pequeño, compartir los gastos con tu pareja o compañero/a de piso, o vivir más lejos de los centros sanitarios, hospitales y servicios más importantes”, dijo Ta Yonemoto.

