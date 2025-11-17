Eddie Hearn critica a Vergil Ortiz por buscar pelea con Spence

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, criticó a Vergil Ortiz Jr. por preferir un enfrentamiento con el inactivo Errol Spence Jr. que con Jaron ‘Boots’ Ennis.

En una entrevista con Fight Hub TV, Hearn quiere que Ortiz Jr. demuestre que es el mejor del mundo ante Boots Ennis -quien está en su mejor momento- y confía en que recapacitará y aceptará el duelo.

“Errol Spence fue un gran boxeador. Lo entiendo. Quieres pelear con un tipo que ha estado fuera del ring durante dos años. Prefieres pelear contra un tipo que ha sufrido un desgarro de retina y un accidente automovilístico que contra (Boots Ennis), que está en su mejor momento”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. quiere cumplir su sueño y pelear con Errol Spence. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Básicamente, todos coinciden en que estos (Ortiz Jr. y Jaron Ennis) son ​​los dos mejores pesos superwelters del mundo. Si crees que eres el mejor peso superwelter del mundo, vamos a comprobarlo. Así que, con suerte, todos cumplirán su palabra y podremos lograrlo”, agregó.

De acuerdo con el promotor Eddie Hearn, ya hay un acuerdo firmado para que esta pelea se realice a continuación y solo falta que el mexoamericano ponga su lúbrica. Aunque, Óscar de la Hoya dejó claro que solo aceptarán el duelo si los términos favorecen a Ortiz Jr.

Recordemos que Jaron Ennis y Vergil Ortiz Jr. estuvieron en negociaciones para enfrentarse en las 147 libas, pero Boots prefirió no tomar la pelea en ese momento. Luego de esto ambos equipos intercambiaron provocaciones.

En su última pelea, Ortiz Jr. noqueó a Erickson Lubin en el segundo round e invitó a Boots Ennis a subir al ring dando a entender que sería el siguiente, pero poco después el mexoamericano comenzó a mencionar a Errol Spence Jr. y ahora se desconoce si este duelo sucederá.

Ennis, quien debutó de manera espectacular en 154 libras al noquear en el primer asalto a Uisma Lima y ganar el campeonato interino de la AMB, está interesado en pelear con Ortiz y espera que su rival acepte.

Vergil Ortiz y Jaron ‘Boots’ Ennis en su primer careo previo a su posible combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, defendió su campeonato interino de peso superwelter del CMB y está dispuesto a enfrentar a quien sea a continuación. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 23 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaron ‘Boots’ Ennis, de 27 años, es excampeón unificado de peso welter de la FIB y la AMB, y debutó con buen pie en 154 libras. El peleador estadounidense está invicto luego de 36 peleas, 31 de ellas por la vía rápida.

