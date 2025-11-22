El Dodge Durango Hellcat recupera terreno en más estados

Dodge ha decidido apostar de nuevo por lo que lo hizo famoso: sus motores V8 HEMI. Mientras gran parte de la industria avanza hacia vehículos eléctricos, la marca estadounidense ha reforzado su línea de SUVs de alto desempeño, especialmente el Durango R/T 392 y el SRT Hellcat 2026, modelos que habían visto restringida su venta en múltiples estados debido a regulaciones ambientales.

El auge de la movilidad eléctrica no fue suficiente para reemplazar la demanda de motores tradicionales en ciertos segmentos.

Las bajas ventas de autos eléctricos y la eliminación de incentivos fiscales llevaron a Dodge a mantener sus motores V8, no solo en el Durango, sino también en modelos como el Charger Daytona, consolidando la estrategia de performance clásico.

Superando las barreras regulatorias

Originalmente, los Durango R/T 392 y SRT Hellcat 2026 estaban prohibidos en 17 estados de EE.UU. debido a las normas de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), que considera ineficientes y contaminantes a las motorizaciones V8. Para la versión 2026 del Durango, la marca eliminó los motores V6 y se enfocó exclusivamente en los V8, lo que desencadenó la prohibición inicial.

Tras modificar algunas características y pasar pruebas adicionales de emisiones, Dodge logró que ocho estados más autorizaran la venta, quedando únicamente siete estados donde todavía no puede comercializar estos modelos. Esta aprobación parcial representa un gran avance para la marca, que ahora puede atender la demanda de entusiastas en la mayoría del país.

Stellantis, matriz de Dodge, ya había enfrentado restricciones en 2023. Marcas como Jeep y Ram tuvieron que retirar modelos específicos de Wrangler y otras camionetas en al menos 14 estados por incumplimientos de normas de emisiones, por lo que la experiencia previa de la compañía ayudó a diseñar la estrategia de aprobación para el Durango.

Motores y desempeño del Durango 2026

El Dodge Durango 2026 elimina los motores V6 y apuesta por tres opciones de V8: un 5.7 litros atmosférico, un 6.4 litros atmosférico y un 6.2 litros sobrealimentado, este último reservado para las ediciones 392 y SRT Hellcat, que generan 710 caballos de fuerza.

El SRT Hellcat 2026 se consolida como el SUV de gasolina más potente del mercado. Su motor HEMI V8 supercargado de 6.2 litros ofrece 710 caballos de fuerza y 645 lb-pie de torque, acelerando de 0 a 60 mph en solo 3,5 segundos. Además, recorre un cuarto de milla en 11,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 mph, cifras que lo sitúan al nivel de muchos autos deportivos en lugar de un SUV tradicional.

Dodge Durango Hellcat. Crédito: Dodge. Crédito: Cortesía

Estas prestaciones hacen del Durango Hellcat 2026 un verdadero muscle SUV, combinando el espacio y la versatilidad de un SUV con la potencia bruta de un muscle car clásico.

La estrategia de Dodge para cumplir regulaciones

Para lograr la venta en estados con restricciones CARB, Dodge realizó ajustes específicos en el sistema de emisiones y calibración de los motores V8, asegurando que cumplieran los estándares sin sacrificar desempeño.

Esta maniobra permitió que al menos 10 estados aprobaran pedidos a concesionarios, ampliando la cobertura geográfica del Durango Hellcat 2026 y R/T 392.

El objetivo no fue solo cumplir la ley, sino también mantener el posicionamiento de Dodge como referente de muscle SUV de alto rendimiento. A pesar de la presión ambiental y la competencia eléctrica, la marca encontró un balance que le permite seguir ofreciendo motores tradicionales donde el mercado lo demanda.

El Dodge Durango R/T 392 y SRT Hellcat 2026 no solo destacan por su motor, sino también por su versatilidad y presencia. Combinan la capacidad de transporte y confort de un SUV familiar con la emocionante experiencia de manejo de un muscle car, algo que pocos vehículos en el segmento pueden ofrecer hoy en día.

