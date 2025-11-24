Camión con pavos congelados para donar en Thanksgiving es robado en Riverside

Un camión cargado de pavos congelados destinados a ser donados para Thanksgiving fue robado este fin de semana afuera de una organización sin fines de lucro en la localidad de Lake Elsinore, en el condado de Riverside.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que, aproximadamente a las 7:55 a.m. de este sábado, alguaciles acudieron a la cuadra 31000 de Auto Center Drive después de recibir informes sobre el robo de un vehículo.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, se entrevistaron con la persona que reportó el robo. La víctima les informó que los ladrones se habían llevado un camión que en su interior tenía pavos congelados que se iban a donar.

Las autoridades iniciaron una revisión en la zona, pero no pudieron localizar el camión hurtado.

De acuerdo con funcionarios de la Fundación UR Important, en el transporte había más de 500 pavos congelados en el momento en que fueron robados.

El hurto del camión ocurrió cuando los miembros de la fundación se encontraban clasificando alimentos que se iban a obsequiar esta semana a personas necesitadas con motivo de Thanksgiving.

“Es difícil, pero, ¿no es así la vida? Creo que nos engañamos si pensamos que la vida será maravillosa cada día. Si fuera maravillosa, no tendríamos fuerza, no seríamos vencedores porque no habría nada que superar“, dijo la fundadora de la Fundación UR Important, Alexxa Olive.

Pese al robo de los pavos que se iban a donar, la fundadora de la fundación aseguró que no se encontraba enojada por el incidente del sábado.

“Esta es simplemente otra montaña que debemos escalar, y la escalaremos y la conquistaremos”, agregó Olive.

De acuerdo con los investigadores, se recuperaron imágenes de cámaras de seguridad que se revisan para ver si se puede identificar al sospechoso o a los sospechosos del robo.

La fundadora de la Fundación UR Important mencionó que un donante anónimo ofreció su colaboración para reemplazar los pavos congelados, que estaban destinados a ser entregados al menos a 200 personas antes de la festividad.

