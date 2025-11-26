Identifican a hispano como responsable de la muerte de perro policía en Los Ángeles

Las autoridades hicieron pública la identidad del hombre que mató a balazos a un perro policía del Departamento de Policía de Burbank antes de fallecer en un tiroteo con oficiales, incidente que ocurrió la tarde del 22 de noviembre.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Burbank identificó a José Domingo Ayala Alas, de 37 años y residente de Palmdale, como la persona que disparó al elemento K-9 de nombre Spike.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:40 p.m. del sábado 22 de noviembre cuando el perro policía y su oficial a cargo acudieron al lugar para buscar al sospechoso después de una persecución cerca de la Autopista 5, en Burbank.

Las autoridades dijeron que Ayala Alas escapó de una parada de control de tránsito en la cuadra 2400 de Buena Vista Street, cerca de la rampa de acceso a la Autopista 5 en dirección norte.

Durante la parada de tránsito, un sujeto saltó del vehículo y corrió por la rampa de acceso a la autopista y posteriormente saltó el muro del terraplén hacia un vecindario residencial cercano.

Se inició una búsqueda coordinada con el elemento K-9 Spike y un helicóptero, y en un momento el perro policía localizó al sospechoso, quien le disparó en varias ocasiones hasta lesionarlo, antes de continuar con su huida a pie.

Spike fue rescatado y trasladado de urgencia a un hospital veterinario cercano, pero murió a causa de los balazos.

Ayala Alas fue localizado por un helicóptero policial, lo que desató un tiroteo con los oficiales. Disparos alcanzaron al sospechoso tras una balacera con los agentes que acudieron al lugar.

“Los oficiales hicieron múltiples intentos para calmar la situación, incluyendo comunicaciones repetidas, negociaciones de crisis y el despliegue de sistemas menos letales para fomentar una rendición pacífica”, dijo el Departamento de Policía de Burbank en su comunicado.

“A pesar de estos esfuerzos, el sospechoso disparó contra los agentes, alcanzando los vehículos policiales. Los oficiales respondieron al fuego, hiriendo mortalmente al sospechoso. Se recuperó una pistola cargada”, agregaron las autoridades.

Durante los días siguientes, se creó un memorial en honor al perro Spike en el exterior del Departamento de Policía de Burbank, en el centro de la ciudad, con flores, juguetes y un mural de tiza cerca de la entrada de la estación.

Según la página oficial conmemorativa “Officer Down”, que rastrea y perfila a los agentes que han perdido la vida en actos de servicio, Spike es el 22° perro policía que muere en 2025 en el país, y el primero en morir en servicio para el Departamento de Policía de Burbank.

La policía de Burbank está planeando un homenaje público para Spike, pero todavía no se han publicado los detalles específicos.

