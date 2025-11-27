Ryan García opina que Paul dio un paso en falso al aceptar pelea con Joshua

Ryan García opina que Jake Paul dio un paso en falso al aceptar pelear contra el peligroso Anthony Joshua el próximo 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En los Espacios de X, García explicó que a lo mejor la presión Netflix lo hizo tomar este combate sin pensarlo bien y piensa que una derrota podría cambiar su carrera de muchas formas.

“Puede cambiar la vida de muchas maneras, física y mentalmente. ¿Vieron lo que (Joshua) le hizo a (Francis) Ngannou? Pero claro, si lo noquean, lo noquean. Nadie espera nada. ¿Contra quién va a pelear? En mi opinión, creo que esto ha sido un paso en falso por parte de Jake. Creo que quería contentar demasiado a sus socios de Netflix, y va a aceptarlo. Pero si pierde contra AJ. ¿Qué hará ahora? ¿Contra quién peleará? ¿Volverá a bajar a las 185 libras?”, dijo.

Jake Paul se medirá a Antony Joshua el próximo 19 de diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

“¿Cómo va a reaccionar cuando le den un gran golpe? ¿Crees que vas a reaccionar y sabrá qué hacer? No, no va a pasar. Lo doy por hecho, si pelean, creo que (Jake) podría ganar una de las millones de veces que peleen”, agregó.

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury ven con chances al peleador estadounidense.

Anthony Joshua es el favorito para ganar la pelea contra Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· David Benavídez elige su favorito entre Paul y Joshua

· Zurdo Ramírez predice nocaut en el tercer round en Joshua vs. Paul

· Chris Algieri cree que Joshua debería acabar con Paul en 90 segundos