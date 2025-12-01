Jake Paul está dispuesto a morir en el ring para vencer a Joshua

Jake Paul aseguró que está dispuesto a morir en el ring para intentar dar la sorpresa y vencer al peligroso Anthony Joshua cuando se enfrenten el 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami.

Durante la conferencia de prensa promocional, Paul destacó que solo debe evitar la pegada de Joshua durante los ocho asaltos y confía en que sus habilidades boxísticas lo harán ganar en las tarjetas.

“Voy a entrar y sorprender al mundo. Sé que esto es un reto, pero sé de lo que soy capaz. Esto va a ser divertido. Quiero que me corte en pedazos. Quiero que me rompa la cara. ¿Pero adivina qué? Va a tener que matarme para detenerme, y estoy dispuesto a morir en el ring para ganar esta pelea“, dijo.

Anthony Joshua dejó claro que subirá al ring para destrozar a Jake Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Es uno de los mejores pesos pesados ​​de la historia, pero creo que pelear con un hombre más pequeño suele ser más difícil en peso pesado debido a la diferencia de velocidad. Toda esa potencia es increíble, y solo tengo que evitar ese golpe durante ocho asaltos. Puedo hacerlo. Sé que puedo golpearlo, esquivarlo, destrozarlo, anotar puntos y convertirlo en una gran contienda. La gente dice que me respeta por haberme metido ahí. No, respétenme porque estoy a punto de ganar”, agregó.

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury y Julio César Chávez Jr. ven con chances al peleador estadounidense.

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron un cara a cara que dejó expuesta la diferencia de altura. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, en su última pelea venció sin problemas a Julio César Chávez Jr. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

Sigue leyendo:

· Anthony Joshua asegura que expondrá a Jake Paul: “Voy a romperle la cara”

· Zurdo Ramírez predice nocaut en el tercer round en Anthony Joshua vs. Jake Paul

· Eddie Hearn afirma que Anthony Joshua acabará con Jake Paul en cuatro asaltos